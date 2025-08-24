Los graduados de la informática gritaron porque era difícil encontrar trabajo, debido a la IA?

Yakarta, Viva – En una era digital avanzada, muchas personas piensan graduarse de Ciencias de la Computación Debe ser fácil conseguir un trabajo. Con el desarrollo de la tecnología y las necesidades industriales que son tan grandes, es natural que este departamento se considere una de las mejores opciones para los estudiantes.

Sin embargo, la realidad en el terreno es diferente. Muchos graduados frescos afirman tener dificultades para penetrar en el mundo del trabajo, especialmente en el sector tecnológico.

Uno de los factores que desencadena este problema es el progreso de la inteligencia artificial (AI). La tecnología que se creó originalmente para ayudar al trabajo humano ahora se considera que erosiona las oportunidades de empleo para los nuevos graduados.

En lugar de ampliar la oportunidad, se considera que la presencia de IA hace menos vacantes de nivel de entrada, mientras que las empresas buscan más candidatos con larga experiencia laboral.

Citando de la BBC, aquí están los hechos sobre la dificultad de los graduados de informática que buscan trabajo en la era de la IA:

1. Los trabajos junior son difíciles de obtener debido a la IA

Eddie Hart, graduado de la Universidad de Newcastle, Departamento de Ciencias de la Computación y Seguridad de Siber en 2024, dijo que estaba conmocionado por la condición del mercado laboral. A pesar de solicitar puestos junior, la mayoría de las vacantes aún exigen experiencia laboral de al menos dos años. Hart dijo que esto no era realista porque la posición de nivel de entrada debería dar la oportunidad de aprender.

2. Vacantes hasta el 50 por ciento

Un informe de la Fundación Nacional para la Investigación de Educación (NFA) en el Reino Unido registró una disminución en los anuncios de empleo en el sector de la tecnología hasta un 50% entre 2019/20 y 2024/25. La posición para principiantes es la más afectada, una de las cuales se debe a las expectativas de la empresa de eficiencia de IA.

3. La compañía depende de la IA para la selección de candidatos

No solo en el trabajo, el proceso de reclutamiento también está cada vez más influenciado por la IA. Hart dijo que había seguido el proceso de solicitud con ocho etapas, comenzando al responder 20 preguntas sobre el examen sobre él. Incluso se le pidió a su amigo que grabara respuestas de la entrevista que luego fueron juzgadas por AI, sin interacción directa con los humanos. Esto hace que los candidatos se sientan menos valorados.

4. CV Harus «Ai Friendly»

Colin, otro graduado de Ciencias de la Computación de 2024, dijo que casi todas las empresas grandes y pequeñas ahora están utilizando AI para filtrar CV. Como resultado, muchos candidatos fallaron no por la capacidad, sino porque sus documentos no estaban de acuerdo con el formato que la máquina leía. Afirmaba ser entrevistado a menudo por personas que ni siquiera leían el CV.

5. El riesgo de pérdida de la regeneración del desarrollador

Paul Dix, CTO y cofundador de InfluxData, evalúa el mayor impacto se sentirá a largo plazo. Si el desarrollador junior no tiene una oportunidad, no habrá tuberías para producir desarrolladores senior en el futuro. Según él, la industria está en riesgo de perder expertos de calidad.

No todo malo, hay un lado positivo

Aun así, también hay optimismo de varios líderes de la compañía. Rajiv Ramaswami, CEO de Nutanix, evaluó que la nueva generación estaba más acostumbrada a usar herramientas de IA que la forma tradicional. Esto puede ser un valor agregado porque son más adaptativos a la última tecnología.

El futuro sigue prometiendo

La historia muestra, cada vez que hay una interrupción tecnológica, inicialmente siempre hay miedo a perder un trabajo. Sin embargo, a la larga, aparecen más trabajos nuevos. El desafío es cómo los nuevos graduados pueden sobrevivir durante este período de transición.

Al igual que Eddie Hart, quien finalmente logró conseguir un trabajo como ingeniero de seguridad en la compañía amenazas a través de un proceso de reclutamiento más humano.