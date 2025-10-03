Los graduados de ITB son nombrados como comandante de seguridad de Siber

Yakarta, Viva – Compañía seguridad cibernética Tendencia micro Oficialmente puntiagudo Una reina Andahbana como gerente de campo para Indonesia efectiva a partir del 15 de septiembre de 2025.

Tiene más de dos décadas de experiencia en alentar la transformación digital y el crecimiento empresarial en el sudeste asiático.

A partir de ingeniero de aplicacionesFetra Syahbana siguió una carrera en una posición estratégica y operativa, incluida Jefe de mercados de crecimiento y emergentes Nutanix ASEAN, así como puestos de liderazgo en las redes IBM Indonesia y F5.

En Nutanix, dirigió la estrategia comercial y la expansión en mercado emergente Al igual que Indonesia, Tailandia y Filipinas, centrándose en la modernización de la infraestructura para los sectores financiero, gubernamental y de otro tipo de la industria.

En 2020, cuando Pandemi Covid-19, Fetra Syahbana logró posicionar a Nutanix como proveedor de soluciones nube Lo cual es flexible y Scalablel, ayuda a los negocios a adaptarse al modelo de trabajo a distancia.

Graduado del Instituto de Tecnología Bandung (Itb) Se espera que la Java Occidental con especialización en Matemáticas fortalezca la posición de la Micro Trend en Indonesia con las últimas innovaciones a través de ‘tendencia de visión de tendencia un agente Siem’ – Tecnología de IA de nueva generación que ayuda a los líderes Sepasos Reducción del riesgo de seguridad de manera proactiva.

Agentic SIEM de Micro Trend es una tecnología basada AI agente que está diseñado para superar los viejos desafíos en Información de seguridad y gestión de eventos (SIEM), como altos costos, complejidad operativa, notificación de inundaciones (alerta), Y Data Lake pasivo.

Construida con una nueva generación de IA, Agentic SIEM es capaz de «pensar, aprender y actuar» de manera proactiva. Este sistema funciona automáticamente, filtrando el ruido de la notificación y reduciendo la carga de un equipo de seguridad limitado.

La tarea anterior lleva semanas de semanas ahora se puede llevar a cabo automáticamente, porque AI agente Continúe aprendiendo, mapee y optimice los datos.

Cuando se combina con habilidad Gemelo digitalLas operaciones de seguridad cibernética pueden cambiar de reactiva a predictiva.

Gemelo digital Creación de simulaciones rentable Dinámica para la infraestructura organizacional, para que el equipo de seguridad pueda llevar a cabo escenarios realistas de ataque cibernético, defensa de prueba y ajustar las políticas de manera segura en el entorno virtual.

De esta manera, el equipo puede anticipar las amenazas cibernéticas antes de ingresar al sistema real y probar estrategias de mitigación en un sistema complejo e interconectado.

Combinación de Siem agente y Gemelo digital Ofrece un marco integrado y proactivo para gestionar el riesgo cibernético en toda la infraestructura de la compañía.

A medida que aumenta el gobierno e la inversión industrial en Indonesia en la infraestructura de IA, el enfoque de micro tendencia proporciona a los clientes simulación, automatización e inteligencia contextual para tomar decisiones de riesgo más apropiadas y fortalecer las operaciones de seguridad cibernética a gran escala.

Indonesia es un mercado estratégico con una tasa de digitalización muy rápida. Agente Siem y Gemelo digital No solo una nueva característica, sino el paradigma que le da a la herramienta del equipo de seguridad cibernética para ayudar a la organización a ser más resistente y obediente a las regulaciones.

«Debemos cambiar de un enfoque reactivo a una estrategia que pueda detectar, predecir y responder a la misma velocidad, incluso más rápido, de los perpetradores de amenazas cibernéticas», dijo Fetra Syahbana, ex alumnos de ITB que se especializan en matemáticas, a través de su declaración oficial, viernes 3 de octubre de 2025.