¿Los graduados consiguen trabajo rápidamente? Estas son 12 carreras universitarias que tienen mucho interés en 2025

Jacarta – El mundo de la educación superior está cambiando rápidamente. El interés de los estudiantes sigue cada vez más la dirección del mercado. trabajarmientras que los campus adaptan los programas para hacerlos relevantes a las necesidades industria.

Como resultado, varias especialidades que antes se consideraban «desprovistas de interés» ahora se están disparando. Los principales impulsores son los cambios económicos, las nuevas tecnologías y la creciente necesidad de servicios públicos. Las siguientes son las 12 carreras que más rápido aumentarán a lo largo de 2025, según informó WSJDomingo 30 de noviembre de 2025.

1. Ciencias del aprendizaje

Esta especialización es la más rápida. El contenido combina teoría educativa, ciencia cognitiva y tecnología. La atención se centra no sólo en lo que se aprende, sino en cómo el proceso de aprendizaje puede ser más eficaz en la era digital.

2. Ciencias de la Computación

Sigue siendo el mayor más buscado. La expansión de las industrias digital, de inteligencia artificial y de datos está haciendo que la necesidad de graduados en ciencias de la computación se dispare. La perspectiva es estable y continúa creciendo.

3. Administración de Salud

Esta especialización está aumentando rápidamente porque los sistemas de salud necesitan gerentes que comprendan las operaciones, las regulaciones y la eficiencia del servicio. Adecuado para quienes quieran trabajar en el ámbito no médico del mundo de la salud.

4. Matemáticas y Estadística

La demanda de profesiones basadas en el análisis de datos ha hecho que esta especialidad sea cada vez más popular. Muchas industrias dependen de la minuciosidad y las habilidades analíticas de los graduados en matemáticas y estadística.

5. Enfermería

La alta demanda de trabajadores de la salud tiene un impacto directo en el creciente interés por las carreras de enfermería. La carrera es clara, necesaria y relativamente estable.

6. Ciencias Biomédicas

avances en biotecnología, investigación medicina y farmacia hacen que este departamento sea cada vez más atractivo. Ideal para estudiantes que quieran adentrarse en el camino de la investigación o innovación en salud.

7. Ingeniería

Los departamentos de ingeniería siguen siendo la columna vertebral de muchos sectores. Ya sea ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica u otros campos de la ingeniería moderna, la necesidad de ingenieros sigue siendo muy grande.

8. Administración de Empresas

El aumento del interés en la administración de empresas se debe a que esta especialización es versátil y aplicable a casi todas las industrias. Siempre se buscan conocimientos de gestión, marketing y operaciones.

9. Psicología

Una mayor conciencia sobre la salud mental significa que la psicología sigue siendo popular. Relevante para muchas áreas de trabajo que se centran en las personas y el comportamiento.

10. Profesiones de la salud y programas relacionados

Esta amplia categoría incluye una variedad de profesiones en el campo de la salud distintas de la enfermería, como asistentes médicos y planificadores de políticas de salud. La demanda aumenta junto con la necesidad de servicios de salud.