Los gobiernos locales juegan un papel importante en el apoyo a la productividad nacional

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian enfatizó el importante papel del gobierno regional (Gobierno regional) para apoyar el crecimiento económico y Productividad nacional. Además, con un sistema gubernamental semi decentralizado, el gobierno regional tiene una gran autoridad en la gestión de asuntos gubernamentales concurrentes.

«Si el Centro solo funciona sin ser alentado por máquinas regionales que también funcionan llenas, los resultados no pueden maximizarse», dijo en el lanzamiento del documento del Plan Maestro de la Productividad Nacional 2025-2029 en la Oficina del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional (PPN)/Agencia Nacional de Planificación de Planificación del Desarrollo (Bappenas), Jakarta, martes (7/10/2025).

El Ministro del Interior dijo que el documento del plan maestro de la productividad nacional 2025-2029 será una de las referencias del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) En realizar orientación y supervisión del gobierno regional. Apreciaba a las bappenas y a las fiestas relacionadas que habían compilado el documento.

«El Sr. (Ministro de PPN/Jefe de Bappenas) ha hecho un plan que será seguido por todos los K/L (Ministerios/Instituciones), incluidos, por supuesto, todos los gobiernos locales», dijo.

Explicó, hasta ahora, el Ministerio de Asuntos Interiores había hecho varios esfuerzos para fortalecer el crecimiento económico regional y la productividad. Esto se hace, entre otros, pidiendo al gobierno regional que realice la eficiencia y la optimización del gasto, para que el uso del presupuesto sea más dirigido.

«La eficiencia del gasto debe hacerse para que no haya desperdicio», dijo.

Dio un ejemplo de Lahat Regency que logró salvar el presupuesto y se desvió para construir un sistema de riego para tierras agrícolas. La transferencia se consideró más capaz de ayudar a la comunidad y apoyar el crecimiento económico.

El siguiente paso, que continúa el Ministro de Asuntos Interiores, es el control de la inflación regional. El Ministerio del Interior, junto con los ministerios e instituciones relacionadas, celebraron constantemente una reunión semanal con todos los gobiernos locales para monitorear la inflación mientras discutía los pasos de control.

«El Ministro del Interior fue designado por Peres (regulación presidencial) como coordinador del equipo regional de control de inflación, y lo hicimos [rapat] Ha sido constantemente durante casi tres años «, explicó.

El gobierno está apuntando a la inflación a un 2.5 por ciento más menos 1 por ciento. Se considera que esta cifra es capaz de complacer a los productores y consumidores. Según los datos publicados por la Agencia Central de Estadísticas (BPS) al 1 de octubre de 2025, la tasa de inflación nacional de año en año desde septiembre de 2025 hasta septiembre de 2024 fue del 2.65 por ciento.