Los Globos de Oro albergarán un evento tributo en Brasil en 2026

El Globos de Oro está poniendo el foco en el entretenimiento brasileño con una nueva celebración programada para marzo en Río de Janeiro. El evento, producido en asociación con Urland Ventures, reconocerá talentos tanto del cine como de la televisión.

«Los Globos de Oro tienen una larga historia de reconocimiento del talento internacional, y Brasil le ha dado al mundo algunas de las voces, historias y visiones artísticas más extraordinarias», dijo la presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne. «Estamos emocionados de celebrar y reconocer a estos increíbles artistas latinoamericanos».

La celebración brasileña es la última en la misión de los Globos de expandir su presencia en todo el mundo organizando eventos en los principales centros de entretenimiento internacionales, celebrando la narración local y destacando el talento regional en el escenario global.

Los actores y creativos brasileños han estado atrayendo la atención internacional últimamente, y el Oscar de este año al largometraje internacional fue para “I’m Still Here” de Walter Salles, que también fue nominada a mejor película y mejor actriz. “I’m Still Here” también fue nominada al Globo de Oro a la película en lengua extranjera.

El evento se produce en colaboración con el director ejecutivo de Passage Pictures. cantante uri y el empresario del entretenimiento Orlando John.

«Estamos agradecidos de asociarnos con los Globos de Oro y dirigir la atención del mundo hacia la fuerza cultural y de entretenimiento en la que se ha convertido Brasil», dijo Singer. «La larga historia de los Globos de valorar y apoyar a artistas y creativos internacionales quedará en plena exhibición con la energía y el estilo que sólo Brasil puede brindar».

Se anunciarán más detalles a principios de 2026.

La 83ª edición anual de los Globos de Oro, producida por Dick Clark Productions, se transmitirá el 11 de enero en CBS y se transmitirá por Paramount+ en los EE. UU. Las nominaciones a los Globos de Oro se anunciarán el 8 de diciembre.

La empresa matriz de Variety, Penske Media Corporation, es propietaria del productor de los Globos de Oro, Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.