Los gigantes vuelven a firmar el abordaje después de Chauncey Golston U-Turn

Ya tienen uno de los contingentes más talentosos de los apresuradores de los bordes en la NFL, pero el Gigantes de Nueva York no se suman a la posición después de volver a diseñar el papel para una adición destacada en la agencia libre, ex Dallas Cowboys borde Chauncey Golston.

Otra reorganización es una buena noticia para el novato no reclutado Trace Fordquien ha sido firmado en el equipo de práctica el miércoles 27 de agosto, un día después de ser cortado, por Jordan Raanan de ESPN.

El #Giants están firmando el corredor de borde del novato no reclutado Trace Ford al equipo de práctica, por fuente. Tenía una pretemporada fuerte. – Jordan Raanan (@jordanraanan) 27 de agosto de 2025

La referencia de Raanan a la fuerte pretemporada de Ford hace su regreso, incluso al equipo de práctica, un movimiento intrigante para los Gigantes. Ford lideró a Big Blue «en presiones de pretemporada» Según The Giants Nation Show.

Esa producción hizo que Ford valdiera la pena para los Gigantes. También tenía sentido de dónde apareció Golston en la lista final de 53 hombres. Llegó a la agencia libre antes de que los Gigantes usaron la tercera selección en el draft de este año para seleccionar Abdul Carter.

Este último se ha unido Brian Burns y Kayvon Thibodeaux en el apoyador externo, dejando el papel de Golston algo incierto. Se agregó un elemento de claridad cuando los Gigantes enumeraron a Golston entre la rotación de la línea defensiva en su lista actualizada.

Como Dan Duggan del atlético Dicho: «Golston enumerada con el DL es un cambio. Tener una buena profundidad en una posición se siente extraña con el estado de la lista recientemente, pero no ve mucho un papel para él. Nuevamente, está bien, puede entrar en una serie de roles si hay una lesión».

Golston enumerado con el DL es un cambio. Tener buena profundidad en una posición se siente extranjera con el estado de la lista recientemente, pero no ve mucho un papel para él. Una vez más, está bien, puede entrar en una serie de roles si hay una lesión https://t.co/2rnehjyc1r – y Duggan (@dduggan21) 26 de agosto de 2025

Se necesitan nuevos planes para Golston para aprovechar su versatilidad, pero los Gigantes aún necesitaban otro verdadero apresurador en reserva.

Trace Ford Move tiene sentido para los gigantes

Traer a Ford respuestas que necesitan, y aunque puede tener dificultades para salir del equipo de práctica, el jugador de 24 años tiene las habilidades básicas para adaptarse a lo que los Gigantes están haciendo a la defensiva. El suyo es un esquema basado en ganar por adelantado con un pelotón de implacables apresuradores que atacan el bolsillo de pase en olas.

Ford mostró su promesa como apresurador de pases con algunas repeticiones impresionantes durante la victoria de 42-10 sobre el Patriotas de Nueva Inglaterra En la semana 3 de la pretemporada. Sus mejores jugadas fueron destacadas por Nick Falato de la gran vista azul de SB Nation.

El novato UDFA de Oklahoma, Trace Ford, tenía un campamento de alto esfuerzo donde parpadeó en la práctica con los 2 y 3. Concluyó su impresionante pretemporada con otra excelente salida contra los Patriots. Ford es un candidato PS principal con la oportunidad de ganar un lugar en el 53. pic.twitter.com/xp1mskdidi – Nick Falato (@nickfalato) 22 de agosto de 2025

Tener Ford en caso de emergencias mantendrá a los gigantes cubiertos en los bordes de sus siete delanteros. También liberará a Golston para centrarse en pasar más tiempo a lo largo de la línea.

El nuevo rol puede funcionar para Chauncey Golston

Se suponía que era un Estrella secreta entre los ataques de borde de alto perfilPero Golston aún puede hacer un nuevo papel como trabajo D-Lineman. Tiene el marco correcto en 6 pies 5 y 277 librasAunque Golston podría aumentar para manejar los bloqueadores de ocupación en situaciones de funcionamiento.

Lo más probable es que el jugador de 27 años reciba un trabajo extendido como disruptor interior como parte de los frentes de cuatro hombres. Esto encajaría en cómo Golston ha encontrado una buena parte de su éxito en los profesionales.

También es cómo funcionaron las cosas durante la pretemporada, como cuando Golston (57) y Carter corrieron con éxito «un giro t/e» contra los Pats, por fluido.

Abdul Carter y Chauncy Golston trabajan un giro T/E con Golston penetrante y carter en el asco hacia adentro. Ambos terminan en el bolsillo. Art Green hizo el primero de dos tacleadas físicas para forzar un cuarto intento. Este en tercero y siete. pic.twitter.com/xiwauquzyc – Nick Falato (@nickfalato) 22 de agosto de 2025

Un concepto de presión como este es la mejor oportunidad de Golston para llegar al campo con Carter, Burns o Thibodeaux. Poner los cuatro en la alineación se parece a un lujo para el coordinador defensivo Shane Bowen, pero el jugador de juego seguramente mezclar y combinar personal y mover sus paseos.

Si puede probar lo suficientemente robusto en una postura de tres puntos en los primeros bajos, Golston también extenderá su tiempo de juego.