Los gigantes toman una gran decisión sobre la posición inicial del esquinero: Informe

El Gigantes de Nueva York Parece haber tomado una decisión sobre su batalla de esquinero en la semana uno. Cor’dale genial y Bancos de deonte He estado luchando contra toda la pretemporada para la posición de CB2 y, según Dan Duggan del Atletismo, se ha tomado la decisión de que Flott será el titular, mientras que Banks entrará en el juego en terceros bajos.

Una resolución de compromiso a la competencia CB2: se espera que Cor’dale comience el domingo con Deonte Banks llegando a tercera intención, según una fuente. Eso y mucho más en una vista previa de la Semana 1 de Monster: https://t.co/skoebqsqjx – y Duggan (@dduggan21) 5 de septiembre de 2025

Ambos jóvenes de 24 años tuvieron temporadas decentes el año pasado. Flott y Banks tuvieron 53 y 52 tacleadas, respectivamente, y ambos jugaron en 14 juegos. Flott tuvo una intercepción, mientras que Banks no lo hizo, pero Banks defendió más pases que Flott, por lo que al llegar al campo de entrenamiento, ambos tenían currículums muy similares para que los Gigantes lo consideren.

Claramente, el personal de entrenamiento de los Gigantes valora a ambos, ya que tendrán la oportunidad de demostrar su valía en la posición de CB2, al menos para comenzar la temporada. Si ambos tienen éxito, no sería malo poder rotar ambos a través de la posición para mantener a los otros bien descansados.

Optimismo para la defensa de los Gigantes esta temporada

Con la secundaria segura, los Gigantes tienen un buen talento en todos los ámbitos en su defensa, tal vez incluso el talento de nivel de los 10 mejores. Los Gigantes agregaron una amenaza absoluta de un apresurador en Abdul Carter en el draft, mientras que todavía tienen Dexter Lawrence que tuvo nueve capturas la temporada pasada. Aún más, tienen a Brian Burns y Kayvon Thibodeaux, lo que hace que su línea defensiva sea un contendiente legítimo para ser uno de los mejores de la NFL.

Con Flott, Banks, Paulson Adebo, Tyler Nubin, Jevon Holland y Dru Phillips que constituyen la secundaria, hay talento fuera del wazoo en esa unidad.

Obviamente, ha sido un número frustrante de años para los Gigantes con una puerta giratoria en el quarterback y un juego inconsistente en ambos lados del balón, pero hay una verdadera razón para la esperanza en defensa con la lista recién construida.

Incluso con su ofensiva, carece de mucha potencia de fuego fuera de Malik Nabers y Tyrone Tracy Jr., los Gigantes tienen un camino hacia un récord ganador a través de la defensa y la ofensiva oportuna.

Russ tomando el timón en QB

Aunque el novato Jaxson Dart tuvo un impresionante campo de entrenamiento, el veterano Russell Wilson será el mariscal de campo de los Gigantes para comenzar la temporada. Wilson firmado un contrato de $ 10.5 millones con Nueva York en la temporada baja.

Aunque Wilson probablemente esté destinado al Salón de la Fama una vez que termine su carrera como jugador, no ha sido el Russell Wilson de mediados de 2010 en mucho tiempo. En sus últimas tres temporadas, tiene un récord de 17-24 como titular con Denver y Pittsburgh. Todavía lanza la pelota profunda tan bien como cualquier persona en la liga, pero la amenaza de doble amenaza de doble amenaza es bastante unidimensional en este momento de su carrera.

Tiene un gran WR1 para lanzar en Malik Nabers y será interesante ver cuánto confía en él con el resto de la sala de receptor ancho que carece de talento.