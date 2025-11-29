Los gigantes toman una decisión final sobre la lesión de Kayvon Thibodeaux contra los Patriots

El Gigantes de Nueva York perderá un creador de juego defensivo clave en la Semana 13 contra el Patriotas de Nueva Inglaterramientras el entrenador en jefe interino Mike Kafka descartó oficialmente al corredor de ventaja Kayvon Thibodeaux el 29 de noviembre.

el del atletico Dan Duggan informó sobre las noticias sobre lesiones en vivo desde la conferencia de prensa de Kafka, transmitiendo: «Kafka dijo que Kayvon Thibodeaux se perderá su tercer partido consecutivo por una lesión en el hombro».

Duggan también añadió que «los estados de otros jugadores lesionados como Dexter Lorenzo y Paulson Adebo están por determinar”.

Esta actualización llega un día después de que Kafka dijera que existe «una posibilidad» de que Lawrence se vista bien en la semana 13.

La campaña Bounce-Back Giants de Kayvon Thibodeaux se ha descarrilado debido a la regresión y las lesiones

Thibodeaux tuvo un buen comienzo en 2025, y parecía que la ex selección de primera ronda podría armar una campaña de recuperación. Sin embargo, esa esperanza se vio descarrilada por la regresión y las lesiones.

Thibodeaux logró 2,5 capturas en sus primeras cuatro aperturas. Pero después de enfriarse significativamente en el departamento de cazamariscales sin capturas desde el 1 de octubreEl creador de juego clave ahora está lesionado indefinidamente.

No ha aparecido en un juego desde la Semana 10 contra el Osos de chicagosimilar al mariscal de campo Dardo Jaxson; Sólo Dart regresa para los Gigantes contra los Patriots.

Eso le da a Thibodeaux una línea estadística para 2025 de 2.5 capturas, 5 tacleadas por derrota y 9 golpes de mariscal de campo en 10 aperturas, lo que está en la carrera por la peor temporada de su carrera en términos de producción total.

A lo largo de los primeros cuatro años de Thibodeaux en el NFLel problema principal ha sido la coherencia. Compiló 11.5 capturas, la mayor cantidad de su carrera, en 2023 y ha hablado varias veces de querer romper el récord de una sola temporada de Michael Strahan, pero no ha logrado tener un impacto consistente semana tras semana.

No hace falta decir que este prolongado problema del hombro no ayuda a silenciar esas preguntas cuando Thibodeaux entra en su campaña de opción de quinto año en 2026, que será su última temporada con los Giants antes de convertirse en agente libre en 2027, suponiendo que las dos partes no acuerden una extensión de contrato antes.