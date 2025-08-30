Los gigantes tienen otra oportunidad de robar 2 veces All-Star de Rivals

El viernes 29 de agosto de 2025, el Medias Rojas de Boston lanzador lanzado a la derecha Walker Buehlerdejando cualquier equipo (como el Gigantes de San Francisco) libre de firmarlo.

Según los informes, los Gigantes estaban interesados ​​en Buehler Durante la temporada baja antes de firmar con Boston.

Walker Buehler es uno de los lanzadores de agentes libres más establecidos que todavía están en el tablero después de su fuerte actuación en octubre, y según fuentes, sus representantes buscan un acuerdo de varios años con opciones de exclusión. Los Yankees habían hablado de él antes de que Fried firmara. Medias Rojas, tigres, gigantes, entre … – Buster Olney (@buster_espn) 12 de diciembre de 2024

De 2019-2021, Buehler fue uno de los mejores lanzadores del béisbol cuando está saludable. Hizo el equipo All-Star de la Liga Nacional en 2019 y ’21.

Su mejor temporada fue 2021, cuando hizo 33 aperturas para el rival Dodgers de Los Ángeles y registró un récord estelar 16-4 y una efectividad de 2.47. Incluso terminó cuarto en la votación del premio Cy Young de la Liga Nacional.

Pero ha luchado poderosamente en las últimas dos temporadas, con su efectividad a 5.38 en 2024 con los Dodgers y 5.45 en 2025 con los Medias Rojas.

Sin embargo, registró la final de la Serie Mundial 2024 para Los Ángeles.

¿Buehler es adecuado para los Gigantes?

Los Gigantes inicialmente estaban considerando a Walker Buehler cuando no estaba claro cómo se veía su rotación más allá de los ases Logan Webb y Robbie Ray.

Países Roupp ha surgido para los gigantes desde entonces, y Justin Verlander ha sido una firma de agente libre decente pero desafortunado.

Pero los Gigantes aún podrían usar Buehler. Con Roupp en el IL para presumiblemente el resto de la temporada, San Francisco tiene solo 4 lanzadores iniciales saludables en su lista activa: Webb, Ray, Verlander y Carson Whishunt. En este momento, no está claro a quién planean comenzar el sábado por la tarde contra el Orioles de Baltimore.

San Francisco también tiene una profundidad de lanzamiento muy limitada. Su mejor prospecto de lanzamiento además de Whisenhunt es Cuchilla tidwelltambién herido. Kai-Wei Teng y Hayden Birdsong no he sido criticado esta temporada.

A los 31 años, Buehler podría ser una respuesta para San Francisco no solo para esta temporada, sino también para el futuro cercano.

El mejor de los casos, Buehler finalmente regresa a la forma y San Francisco tiene un tercer as con varios años de su mejor momento en sus manos.

En el peor de los casos, tiene una mala pareja y los Gigantes cortan los lazos con él al final de la temporada. Los Gigantes realmente no han encontrado una mejor opción para ser su inicio número 5 de todos modos.

Buehler también debería ser relativamente barato, especialmente si los Gigantes solo tienen como objetivo firmarlo por el resto de la temporada 2025. Entonces, ¿por qué no tomarle un volante?

Las implicaciones de rivalidad

Si Buehler viniera a San Francisco y se desempeñara bien con un uniforme de los Gigantes, sería muy dulce para los fanáticos de los Gigantes, porque haría que los fanáticos de los Dodgers se estremecieran.

Los Dodgers tuvieron una larga historia en la década de 2010 de firmar a los jugadores icónicos de los Gigantes y torcer el cuchillo en los corazones de los fanáticos de los Gigantes. Juan Uribe, Brian Wilson, Sergio Romo, la lista continúa.

Los Gigantes realmente no han devuelto el favor a los Dodgers en los últimos años. Cuando firmaron el Dodger de toda la vida Austin Barnes a un contrato de ligas menores a principios de la temporada, fue un movimiento intrigante que Muchos fanáticos y expertos pensaron que podrían ayudar al equipo..

Pero Barnes finalmente se cortó antes de tener la oportunidad de jugar en las grandes ligas para los Gigantes. Así que firmar Buehler, un Dodger Great, realmente sería un nuevo fenómeno. Incluso podría valer la ventaja psicológica que los Gigantes ganarían en los Dodgers.

Pero, ¿qué piensas, fanáticos de los Gigantes? ¿Debería San Francisco firmar a Walker Buehler?