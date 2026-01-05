Los gigantes se vinculan con LSU, la asistente de Ole Miss podría crear un problema inesperado para los tigres

El Vieja señorita rebeldes han sido una de las historias más importantes de la temporada de fútbol universitario de 2025. Y esa historia aún no ha terminado, con los Rebels avanzando a las semifinales del VRBO Fiesta Bowl contra los Miami Hurricanes el 8 de enero.

Pocos esperaban que Ole Miss llegara a este punto, a pesar de terminar la temporada regular con una sola derrota: ante Georgia. Parte del escepticismo se debió a que el programa nunca ganó un campeonato nacional indiscutible, aparte de tres títulos reclamados en 1959, 1960 y 1962. Otro factor importante fue que Ole Miss perdió al entrenador en jefe Lane Kiffin justo antes de que comenzara el playoff de fútbol universitario.

Kiffin partió hacia LSUlo que le impidió entrenar a su ex equipo en los playoffs, decisión tomada por el director atlético de Ole Miss, Keith Carter. Sin embargo, a varios asistentes de los Rebels, particularmente miembros del personal ofensivo que también se unirían a Kiffin en Baton Rouge, se les permitió permanecer con el equipo durante la postemporada. Ese grupo incluía al coordinador ofensivo Charlie Weis Jr.

Weis jugó un papel central en Ole Miss con la ofensiva total número 2 del país esta temporada, con un promedio de 496,2 yardas por partido, mientras que también ocupó el décimo lugar a nivel nacional en ofensiva anotadora con 37,6 puntos por partido.

Ha seguido siendo una figura clave durante la carrera de los Rebels en los playoffs, ayudando a guiar las victorias sobre Tulane y Georgia, esta última en una revancha del Sugar Bowl de principios de temporada. Como resultado, el nombre de Weis se ha convertido rápidamente en uno de los más populares entre las posibles futuras vacantes como entrenador. Ese interés puede llegar antes de lo esperado.

Charlie Weis Jr. atrae el interés de la NFL

Weis actualmente cumple una doble función entre Ole Miss y LSU, mientras prepara a los Rebels para el próximo enfrentamiento del Fiesta Bowl contra Miami.

Ese acto de equilibrio no ha pasado desapercibido, ni siquiera para quienes están en la NFL nivel. Un equipo que ya está vinculado a Weis es el Gigantes de Nueva York.

“Escuché un nombre interesante como una posibilidad para trabajar con el mariscal de campo. Dardo Jaxson en el siguiente Gigantes personal… Charlie Weis Jr. Conexión con Dart de Ole Miss. Mi padre fue entrenador de la NFL durante mucho tiempo. Sería una opción intrigante”. Jordan Raanan de ESPN publicado en X.

Si bien esto obviamente sería un duro golpe para LSU, el interés tiene sentido. Bajo Weis en su última temporada En Ole Miss, Dart lanzó para 4,279 yardas, 29 touchdowns y solo seis intercepciones, completando el 69.5% de sus pases.

Dicho esto, todavía es una etapa temprana del proceso. Los Gigantes aún no han contratado a un entrenador en jefe, y mucho menos han finalizado un cuerpo técnico. Pero un aspecto que podría hacer que Weis sea especialmente atractivo para los equipos de la NFL es la flexibilidad financiera que implica contratarlo.

La compra de Charlie Weis Jr. podría crear un problema en LSU

Weis aún no ha entrenado ni una sola jugada en LSU, pero ya se encuentra entre los asistentes mejor pagados en el fútbol universitario. Al unirse al tigresfirmó un contrato reelaborado por tres años y 7,5 millones de dólares, con un promedio de 2,5 millones de dólares anuales. según NOLA.com.

Si un equipo de la NFL quisiera contratar a Weis fuera de LSU, las implicaciones financieras serían mínimas, algo Matt Moscona de Luisiana Sports resaltado.

«Su rescisión en LSU es el 300% de su salario ($7,5 millones) si deja LSU antes del 1 de abril», publicó Moscona en X. «Si consigue un trabajo en HC o NFL, la disposición por daños y perjuicios no se aplica. Por lo tanto, no habrá rescisión si acepta un trabajo en la NFL».

Esa laguna jurídica sería beneficiosa para Weis, pero potencialmente perjudicial para Kiffin y LSU si llegara a buen término. También marcaría una serie de acontecimientos notables para el asistente de 32 años, que podría encontrarse ocupando tres puestos de alto perfil en cuestión de meses.