Los gigantes que se ocupan de otra preocupación por lesiones como receptor mejor dirigido pierden práctica

Hasta ahora, lo que podría salir mal, ha salido mal para el Gigantes de Nueva York.

El delito, nuevamente, es un desastre disfuncional, el La defensa perdió a un jugador clave por una lesión significativaY el asiento del entrenador en jefe Brian Daboll sigue siendo más caliente.

Si bien todavía hay tiempo para corregir el curso, el margen de error ya es delgado después de una pérdida desmoralizante de la Semana 1 ante el Comandantes.

En otro desarrollo aleccionador para Big Blue, receptor abierto Wan’dale Robinson No practicé el miércoles debido a una lesión en el tobillo.

Los gigantes visitan el Vaqueros en la semana 2.

Los gigantes no están preocupados por la salud de Robinson

Si bien la ausencia de Robinson de la práctica es ciertamente preocupante, los Gigantes han minimizado la gravedad de su lesión. De acuerdo a Art Stapleton de NJ.comLos Gigantes esperan que Robinson regrese al campo el jueves.

Robinson fue el segundo receptor más objetivo de los Gigantes (ocho) el domingo pasado detrás de Pro Bowler Malik NabersHaciendo seis atrapadas para 55 yardas.

Los gigantes fueron superados 432-231 en el 21-6 derrota y fue uno de los únicos tres equipos para no anotar en dos dígitos.

La producción de Robinson no estaba muy lejos de 2024, cuando promedió 41.1 yardas en 8.2 objetivos por juego. Sus 93 recepciones ocuparon el puesto 13 en la NFL.

Robinson es un objetivo de confianza para los gigantes

El Robinson de 5 pies y 8 pulgadas puede ser principalmente un receptor de posesión, pero es una de las pocas opciones probadas en la ofensiva de los Gigantes.

Por fútbol profesional de fútbolRobinson y Nabers representaron el 55.6% de los objetivos del equipo la temporada pasada, la mayoría de cualquier dúo en la última década. Robinson también lideró la NFL en objetivos (108) de 9 yardas o menos.

Los Gigantes pueden estar mal para perder a Robinson, especialmente con el montaje de presión en el cuerpo técnico y la oficina principal después de otro desempeño triste. Nueva York se convirtió en el tercer equipo en la historia de la liga en anotar seis o menos puntos en tres abridores consecutivos, después del Bears de Chicago (1922-25) y Leones de Detroit (1940-42).

Las cosas no se vuelven más fáciles con los Cowboys de barril para la Semana 2, y otra pobre presentación podría obligar a Daboll a salir de Russell Wilson al novato Jaxson Dart en el quarterback antes de lo que inicialmente había planeado.

Nabers lidiando con lesiones

Nabers, que tuvo 109 atrapadas para 1,204 yardas como novato, estuvo limitado el miércoles con un problema posterior. Pero como es el caso de Robinson, los Gigantes no suenan preocupados.

Daboll dijo a los periodistas que Nabers «debería estar bien».

PFF recientemente clasificó el 2024 de primera ronda como el 12º mejor receptor de la NFL.

«Nabers fue sobresaliente en su temporada de novato a pesar del inconsistente juego de quarterback. Obtuvo una calificación de recepción de 87.1, novena mejor en la liga, y promedió 2.17 yardas por carrera de ruta, una marca impresionante para un receptor de primer año que sugiere una producción aún mayor a medida que la ofensiva mejora a su alrededor», Trevor Sikkema de PFF escribió.