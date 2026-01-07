Los gigantes podrían enfrentar una investigación de la NFL por el incidente de Russell Wilson

El Gigantes de Nueva York tener oficialmente terminado su temporada 2025-26, y con un 4-13 récord y último lugar en la NFC Este, es algo que les gustaría olvidar. Pero el equipo cerró la temporada con una nota alta, con una actuación fascinante. victoria 34-17 sobre el vaqueros de dallasasí que tienen algo de qué sonreír de cara a la temporada baja.

Una de las historias que salen de Nueva York. Gigantes‘ temporada fue contratar mariscal de campo veterano Russell Wilsonquien fue rápidamente reemplazado por novato Dardo Jaxson. El lunes 5 de enero, Wilson habló con los periodistas y dio la noticia de que sufrió un desgarro en el tendón de la corva antes del partido de la Semana 2 del equipo contra los vaqueros de dallasdiciendo que era una lesión de la que “no podía contarle a nadie”.

La noticia surgió cuando los periodistas le preguntaron a Wilson sobre su futuro en el NFLa lo que respondió que en parte depende de su salud. Luego, habló de una lesión que no apareció en el programa oficial de los New York Giants. informes de lesiones.

«Sabes, jugué ese partido (de la Semana 2), ya sabes, me rompí el tendón de la corva el viernes en la práctica, la última jugada de la práctica. Y tuve un (desgarro) de grado dos», dijo. «No podía decírselo a nadie. Tuve que ir y jugar con ello sólo porque conocía las circunstancias, tenía que jugar con ello, sin importar qué».

Los comentarios de Russell Wilson podrían provocar una investigación de la NFL sobre los Gigantes de Nueva York

Wilson agregó de su tiempo lesionado, «de hecho, terminé yendo al Mavericks de Dallas‘instalaciones, formación. Y, ya sabes, lo mantuve en silencio, solo tratando de recibir tratamiento y sabiendo que probablemente no podría correr desde la línea de gol hasta la yarda 10 si quisiera, pero siento que, ya sabes, tengo que jugar este juego”.

Tras los comentarios de Wilson, la gente se apresuró a señalar que esto podría causar problemas a los New York Giants. es contra el reglas de la NFL que los equipos oculten las lesiones de los informes oficiales, por lo que si la NFL decide investigar el incidente, los Gigantes pueden meterse en problemas. Eso es lo último que necesita una franquicia que intenta reconstruirse.

Wilson reaccionó rápidamente a la idea de que su noticia podría causar problemas a los New York Giants. El mariscal de campo recurrió a las redes sociales para decir que los Giants no sabían sobre su lesión, pero que la NFL podría optar por investigar aún.

“No el [Giants] falla,» Wilson dijo en Twitter.. «No lo sabían porque no quería contarle a nadie las circunstancias». Añadió que “simplemente tenía que jugar hasta el final para intentar lograrlo ese día” y que “pensó que íbamos a ganar ese juego loco y salvaje”.

El entrenador en jefe interino Mike Kafka comenta sobre la victoria de los New York Giants

Después de la victoria de los Giants sobre los Cowboys el domingo, el entrenador en jefe interino Mike Kafka elogió a su equipo.

«Estoy muy orgulloso de los jugadores y los entrenadores por mantenerse firmes y trabajar todos los días, todas las semanas». Kafka dijo a los periodistas. «Nunca vacilaron. Nunca vacilaron. Sé que los resultados no estuvieron ahí, pero el proceso fue correcto».

Añadió en sus comentarios posteriores al partido: «La forma en que lo hicieron, la resistencia competitiva, lo hicieron para cambiar esto en las últimas dos semanas y hacer una declaración en términos de cómo jugaron, cómo se prepararon, cómo practicaron».