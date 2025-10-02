Los gigantes obtienen buenas noticias sobre Jaxson Dart, otro antes de la Semana 5

El Gigantes de Nueva York Obtuve la semana 5 en marcha con una práctica del 1 de octubre que reveló el estado de varias lesiones, y la buena noticia es que tanto el mariscal de campo Jaxson Dart como el tackle izquierdo Andrew Thomas parecen listos para perseguir la victoria sobre el Chargers de Los Ángeles.

«Jaxson Dart [was] un participante completo con la lesión en los isquiotibiales «, The Athletic’s Y Duggan notó Después de la práctica del miércoles. «Llevaba compresión en su pierna izquierda cuando salimos para el final de la práctica».

Duggan también transmitido que «Andrew Thomas [was] ni siquiera en la lista [on the injury report] Después de jugar todo el juego el domingo «.

No hace falta decir que esta es una gran noticia para los Gigantes mientras se preparan para el Santos de Nueva Orleans En la Semana 5. Con el receptor de estrellas Malik Nabers durante el año, Dart y Thomas son fácilmente los dos jugadores más importantes en el lado ofensivo del balón.

Con ellos sanos, Big Blue tiene una foto mucho mejor de ganar su segunda salida consecutiva el domingo.

Actualización de lesiones de los gigantes antes de la semana 5 vs. Saints

Junto con la actualización de Dart y Thomas, Duggan también transmitió lo siguiente de la práctica del miércoles.

«[Head coach Brian] Daboll dijo RB Tyrone Tracy (hombro), rg Greg Van Roten (Día de veterinario) y DT Dexter Lawrence (la enfermedad) no practicará hoy ”, informó. Daboll dijo que no esperan comenzar los relojes para regresar a cualquier jugador en IR/PUP (Josh Ezeudu, Victor DiMukeje, Rico Payton) esta semana.»

Sobre Tracy, Duggan agregado que «Tracy trabajó al lado de los entrenadores». Y que «[Tracy] se unió la seguridad Tyler Nubinquien estaba entrado y fuera por la noche en el juego del domingo. Nubin llevaba una manga en la pierna derecha «.

El funcionario 1 de octubre Informe de lesiones en la lista Lawrence, Nubin, Tracy y Van Roten como jugadores que «no participaron» en la práctica.