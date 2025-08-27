Los gigantes instaron a reclamar un corte de 25 años, titular de novato en exenciones

El Gigantes de Nueva York fueron presionados para reclamar una ruptura de 2024 exenciones después de que fue cortado inesperadamente por el Pittsburgh Steelers el 26 de agosto. Pero probablemente significaría reemplazar a un candidato de burbujas que simplemente se coló en el lista inicial de 53 hombres.

Esquinero de níquel de respaldo Nic Jones fue uno de los jugadores de los Gigantes más sorprendentes en hacer la lista de 53 hombres el martes. Big Blue tiene especialista en tragamonedas Dru Phillips como su níquel inicial, y Cor’dale genial También puede desempeñar el papel si es necesario.

Es por eso que fue un poco rastrillador cuando los Gigantes dedicaron un lugar en el 53 a un candidato de burbujas como Jones, que ha tenido un período de pretemporada de arriba y hacia abajo en 2025.

Poco después de la fecha límite de corte de la lista alrededor de la liga, Giants Nation Show Podcaster y reportero Bobby Skinner llamó la atención a Corte de Steelers Beanie Bishop Jr.quien no se esperaba que estuviera disponible.

«Comenzar el níquel CB para [the] Steelers el año pasado con 4 int podría ser profundidad «, enfatizó Skinner en X, citando el Informe de Tom Pelissero del obispo siendo renunciado.

Bishop también fue acreditado con 7 rupturas de pasepara ir con las 4 intercepciones. Comenzó 6 juegos para Pittsburgh como novato y apareció en los 17 antes de ser inexplicablemente cortado este verano.

¿Por qué los Steelers redujeron a los gigantes potenciales reclamar el objetivo de Beanie Bishop Jr.?

Cuando ves un talento de 25 años como el obispo disponible en las exenciones, la primera pregunta que te haces es, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Por qué demonios los Steelers se deshacían de un novato destacado que era un candidato titular hace unos meses?

De acuerdo a a Pro Football FocusBishop no tenía una mala pretemporada en absoluto, por lo que el corte no parece estar totalmente basado en el rendimiento.

En los dos juegos de pretemporada que el DB de segundo año apareció en este agosto, Bishop recibió grados de cobertura de 80.4 y 87.3. Se perdió dos tacleadas en el primer partido de pretemporada, luchando en la defensa de la carrera, pero en la cobertura, Bishop solo permitió 8 capturas de 14 objetivos para 48 yardas y una calificación de pasador de 64.0 en las dos salidas combinadas.

También se le atribuyó 3 «paradas» defensivas clave y 2 rupturas de pase.

Es más probable que las adiciones de temporada baja de los Steelers expulsen al obispo. En el transcurso de unos pocos meses, Pittsburgh adquirió Ramsey de Jale, Darius Slay y Echols de Brandin en la posición de esquinero, y ya tenían una estrella CB en la lista en Joey Porter Jr.

Ahora, Bishop podría haber convertido al equipo como una quinta opción de esquinero, a pesar de eso, pero los Steelers eligieron mantener una selección de draft de séptimo ronda de 2025 (Donte Kent) en su lugar. Kent se ha perdido toda la pretemporada con lesiones, por lo que Pittsburgh debe haber tomado esta decisión basada en su potencial.

Los Steelers decidieron no mantener seis esquineros en su lista inicial de 53 hombres.

Nic Jones de los Gigantes ha sido peor que Beanie Bishop Jr. este verano

Esto no está destinado a menospreciar a Jones, quien debería estar orgulloso de haber hecho las 53 iniciales, pero el hecho es que Bishop ha sido mejor tanto este verano como a lo largo de su carrera.

Jones tuvo una tremenda segunda salida de pretemporada contra el Jets de Nueva Yorkganando un Grado de cobertura de PFF de 89.2, pero su debut fue duro. Jones permitió 6 capturas de 6 objetivos durante el primer partido de pretemporada, y fue incendiado para 82 yardas y 1 touchdown (calificación del pasador contra 158.3). También se perdió 1 tackle en cada una de sus dos primeras apariciones de pretemporada este agosto.

Por otro lado, las habilidades de cobertura de Jones mostraron una mejora dramática en los juegos dos y tres. Solo permitió 2 recepciones para 4 yardas contra los Jets y 1 recepción para 4 yardas contra el Patriotas de Nueva Inglaterra.

A Jones también se le atribuyó 3 «paradas» defensivas clave y 1 QB golpeó las tres actuaciones.

Claramente, hizo lo suficiente para impresionar a los Gigantes en todo el campamento de entrenamiento, pero ¿ha hecho lo suficiente para mantener su lugar en la lista cuando un prospecto de techo alto como Bishop está disponible en las exenciones?