Los gigantes instaron a considerar la reunión con el ex capitán Peppers

El Gigantes de Nueva York tener la oportunidad de reunirse con el ex capitán Pimientos jabrill Después de que los Patriotas de Nueva Inglaterra lo liberaron el viernes 29 de agosto. Los Peppers inicialmente hicieron que la lista de 53 hombres de los Patriots fuera el día de corte, pero fue sorprendentemente lanzado después del hecho.

Los patriotas están liberando pimientos jabrill de seguridad veteranos, por fuente. Peppers todavía tiene $ 4.32 millones garantizados restantes en su contrato para esta temporada. Peppers ha comenzado 85 juegos, incluidos 26 con Nueva Inglaterra, y ha totalizado más de 500 tacleadas, siete intercepciones, seis forzados … pic.twitter.com/0d8xc5vzh7 – Adam Scha después (@adamscha después) 29 de agosto de 2025

La seguridad se ataba en 32 juegos para los Gigantes entre 2019-2021, acumulando 127 tacleadas en solitario y dos intercepciones en ese tiempo. Era un líder tanto dentro como fuera del campo para Nueva York como capitán. Peppers siguió siendo efectivo en sus tres temporadas con Nueva Inglaterra, jugando en 38 juegos entre 2022-2024 y fue considerado un desaire de Pro Bowl después de la temporada 2023 cuando tuvo 78 tacleadas y dos intercepciones.

Los Gigantes tienen dos jóvenes seguros en Tyler Nubin y Jevon Holland, lo que hace que los pimientos sean un objetivo sólido para agregar algo de experiencia a su secundaria.

Los Patriots aún deben a Peppers sus $ 4.32 millones garantizados en su contrato esta temporada.

Peppers ha enfrentado algunos problemas fuera del campo

Peppers solo jugaron en seis juegos para los Patriots en 2024 debido a algunos Problemas fuera del campo. En octubre de 2024, Peppers fue arrestado después de un altercado con una mujer en su departamento. Fue acusado de poner su mano alrededor del cuello de la mujer, empujarla por las escaleras y golpear su cabeza en una pared.

Aunque fue encontrado no culpable por los cargos antes mencionados, sus problemas fuera del campo fueron lo suficientemente preocupantes como para mantenerlo fuera de los 11 juegos. Se declaró culpable de una posesión de cargo de cocaína que surgió del incidente inicial.

¿Los pimientos todavía le quedan gas en el tanque?

Peppers seguía siendo una muy buena seguridad para Nueva Inglaterra en sus seis juegos la temporada pasada, pero a medida que se acerca a los 30 años, está motivado para tener una temporada más fuerte para ayudarlo a obtener un contrato a largo plazo a los nueve de su carrera. Este impulso podría ser beneficioso para los Gigantes que son un equipo joven que busca ayuda veterana para solidificar algunas de sus áreas más débiles, su secundaria está justo allí en la parte superior de esa lista.

El ex Michigan Wolverine es probablemente la apuesta más segura del mercado en la posición de seguridad, especialmente teniendo en cuenta cuán conmocionados estaban muchos expertos que los Patriots decidieron cortarlo.

No hay razón para que los Gigantes no deberían estar considerando recogerlo.