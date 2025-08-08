Los gigantes ‘dinámicos’ RB instaron a apoderarse de ‘toneladas de acarreos’ en pretemporada

Las lesiones han interrumpido la rotación del corredor para el Gigantes de Nueva York antes de su apertura de pretemporada contra el Bills de búfaloPero la situación presenta una oportunidad para la reserva «dinámica» Dante Millerquien se insta a tomar lo que debería ser una «tonelada de acarreos» disponibles en el Highmark Stadium el sábado 9 de agosto.

Ese es el consejo de Dan Duggan del atléticoquien explicó que «con novato Bo de cámaras (isquiotibiales) Eric Gray (rodilla) En la lista física de realizar, un montón de acarreos debería estar disponible para Miller el sábado ”.

Aprovechar al máximo esos acarreos será vital para Miller, cuando «es poco probable que los gigantes lleven un cuarto corredor para unirse a Skattebo, Tyrone Tracy y Singletary de Devin. Pero una fuerte pretemporada de la dinámica Miller podría forzar la mano de los Gigantes o ponerlo en el radar de otro equipo como una posible reclamación de exención «.

Impresionar en el suelo sería oportuno para el antiguo agente libre no reclutado después de los Gigantes agregó un veterano a la sala de corredores para cubrir lesiones. Afortunadamente, Miller tiene la ventaja en cualquier competencia para reclamar un lugar en la lista gracias a una habilidad de nicho en otra fase del juego.

Dante Miller todavía ofrece que los gigantes de los rasgos necesitan

No es una sorpresa ‘Turbo’ Miller permanece en la mezcla para un lugar en el campo. El joven de 26 años no solo ha sido Tendiendo hacia arriba esta temporada bajaMiller también ofrece un rasgo que los gigantes necesitan.

A saber, Miller posee una velocidad de ruptura legítima. La calidad no ha aparecido lo suficiente desde que ingresó a los profesionales, pero el ex corredor de Gamecocks de Carolina del Sur, se ajusta a la dirección en la que van los Gigantes en el suelo.

Esa dirección se basa en una mayor velocidad resumida por el receptor abierto convertido Tracy y un Veterano olvidado trabajando con titulares. Miller también puede proporcionar los rápidos de tacleación para ser un factor en un esquema de prisa más rápido.

Demostró tanto con este estafador al exterior en el campamento de entrenamiento, destacado por El podcast Giant Take.

Miller es un activo potencial en las carreras de la zona exterior, pero debe recordarle al entrenador en jefe Brian Daboll y al coordinador ofensivo Mike Kafka de su valor esta pretemporada. Mantener a Daboll en el lado será más fácil si Miller también se convierte en un creador de juegos en otro lugar.

La copia de seguridad de Giants RB tiene un valor oculto

La mejor oportunidad de un jugador de respaldo de colocar en la lista es involucrarse en equipos especiales, y Miller ya ha hecho exactamente eso. Como Duggan señaló«Miller, quien pasó toda su temporada de novatos en el equipo de práctica de los Gigantes, también está en la mezcla de retornada de Kick. Los equipos necesitarán dos regresadores de calidad, y se espera que el cambio de regla de inicio produzca menos touchbacks. Esa podría ser otra vía para un lugar en la lista para Miller».

Lo interesante de esta toma son las implicaciones para otra franja, la selección de quinta ronda 2023 Gray. Es otro velocista que es lo suficientemente versátil como para participar en el juego de regreso, pero Gray tiene parecía un candidato cortado Desde que los Gigantes seleccionaron a Skattebo en la cuarta ronda del draft de este año.

Gray nunca ha hecho que su gran juego de amenazas sea importante en los juegos, mientras que también está No se pudo impresionar como regresador. Si Miller puede agregar algunas jugadas de chapoteo al juego de patadas, comenzando en Buffalo, contribuirá en gran medida a convencer a los Gigantes para que lo mantengan como un seguro vital para un comité de backfield.