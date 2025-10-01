Los gigantes de San Francisco toman una decisión sobre Bruce Bochy Reunion

El miércoles 1 de octubre de 2025, Gigantes de San Francisco El presidente de operaciones de béisbol, Buster Posey admitió que los Gigantes no están buscando contratar a Bruce Bochy Como su próximo gerente.

«Ni siquiera sé qué [Bochy’s] Los planes son, pero la forma en que las cosas se imaginan en mi mente con donde queremos ir a continuación, no nos veo ir de esa manera con Boch ”, dijo Posey En su conferencia de prensa de fin de temporada.

Bochy acordó mutuamente separarse con el Rangers de Texas el mismo día que el Gigantes despedido de Bob Melvin, el lunes 29 de septiembre de 2025. Después de ambos movimientos de entrenamiento, los rumores se arremolinaron sobre una posible reunión entre Bochy, Posey y el Gigantes.

Posey dijo el Gigantes siempre están abiertos a traer a Bochy de regreso en un papel diferente. El Guardabosques También le ofreció a Bochy un papel de oficina principal.

Bochy era obviamente el candidato gerencial más acelerado para los titulares para el GigantesDada su historia de administrar tres equipos ganadores de la Serie Mundial en San Francisco desde 2010-2014 con Posey como su jugador estrella.

¿Por qué los Gigantes no están considerando a Bochy?

La razón principal por la que Bochy no es un partido para el Gigantes es su edad.

A solo unas semanas después de la temporada 2025, Bochy cumplirá 71 años. A menos que Bochy quiera seguir la ruta de Connie Mack y administrar hasta que tenga 87 años, el Gigantes Realmente no podría esperar más de un par de buenos años de Bochy antes de retirarse.

Recuerde, Bochy inicialmente se retiró del béisbol en 2019, su última temporada con el Gigantes. Si estaba contento con colgar los tacos en ese momento, ¿por qué los fanáticos del béisbol deberían esperar que se las arregle en sus 80?

La otra razón es el estilo gerencial. Melvin, quien el Gigantes Acabo de despedir después de que fue 161-163 en dos temporadas, es esencialmente la persona más cercana que los Gigantes podrían haber tenido al timón a Bochy. Un ex receptor de respaldo que tiene un estilo tradicional y personalidad vigilada.

Recuerde, Bochy tuvo mucho éxito con el Gigantes De 2010-2016 con cuatro apariciones en los playoffs y los tres títulos de la Serie Mundial. Pero el final de su Gigantes La tenencia no fue buena. El Gigantes No pude lograr ganar más de 77 juegos de 2017-2019, y tuvo un récord feo de 64-98 en 2017.

El Gigantes Es probable que quiera perseguir a alguien con más jóvenes y energía para dirigir a su equipo.

¿Quiénes son otros candidatos gerenciales?

Buster Posey dijo en su conferencia de prensa el miércoles que ya ha hablado con múltiples posibles candidatos gerenciales sobre la apertura en San Francisco.

Pero ¿qué gente podría estar mirando para ser el próximo patrón del Gigantes?

Algunos ex Gigantes han sido nombres populares para hacerse cargo de Bochy, incluido el ex receptor de respaldo de Buster Posey, Nick Hundley y el ex jardinero de los Gigantes, Mark DeRosa.

Hundley y DeRosa también han sido vinculados a las aperturas con el Guardabosques y Bravos de Atlantarespectivamente.

DeRosa es una candidata particularmente intrigante porque fue el patrón del Equipo de EE. UU. En el clásico mundial de béisbol de 2023.

El rumoreado candidato más opuesto a Bochy es el actual gerente de la Universidad de Tennessee, Tony Vitello.

El entrenador en jefe de Béisbol de Tennessee, Tony Vitello, ha sido vinculado a los Gigantes de San Francisco por el atletismo: El actual gerente de los Gigantes, Bob Melvin, enfrenta un «futuro incierto», y Vitello ha sido nombrado como un posible candidato para reemplazarlo. Tony V es un «nombre listo para usar que se ajusta … pic.twitter.com/brxoseckmd – Fox Sports Knoxville (@foxsportsknox) 29 de septiembre de 2025

Vitello carece de experiencia en grandes ligas, pero es una figura popular entre los fanáticos del béisbol debido a su energía. También ha administrado varios de los mejores prospectos de los Gigantes en la universidad, incluida Drew Gilbert y Cuchilla tidwell.

Gigantes Fans, ¿a quién crees que San Francisco contratará como su próximo gerente?