Los Gigantes de San Francisco firman por primera vez como agente libre en New Era

El viernes 24 de octubre de 2025, el Gigantes de San Francisco reforzó su profundidad de receptores antes de 2026, volviendo a firmar Logan Porter a un contrato de liga menor.

Porter, de 30 años, jugó en 5 partidos para los Giants esta temporada. Logró 1 hit en 7 turnos al bate, 1 impulsada y 2 carreras anotadas. Pasó la mayor parte de la temporada con los Sacramento River Cats AAA, bateando .212 con 6 jonrones y 29 carreras impulsadas en 73 juegos.

Su contrato viene con una invitación a los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas en 2026.

Porter probablemente no será la contratación más llamativa de La nueva era Tony Vitello en San Francisco. Pero su firma es una señal de que los Giants no están perdiendo el tiempo para activarse en la agencia libre ahora que tienen a su nuevo manager en la ciudad.

Todo sobre Logan Porter

Porter fue contratado como agente libre no reclutado procedente de Dixie State University en 2018 por el Reales de Kansas City. El Reales En ese momento imaginó que sería simplemente un receptor de bullpen para ellos.

Pero tuvo dos temporadas abrasadoras en el plato en 2018-2019, bateando por encima de .300.

Después de que la temporada 2020 fuera cancelada debido a la pandemia de COVID-19, las últimas temporadas de Porter en el plato han sido una montaña rusa. Tuvo problemas en 2021, se recuperó a lo grande en 2022 y volvió a batear por encima de .300, luego volvió a caer un poco a la tierra en AAA en 2023.

Aún así, los Reales le dieron una oportunidad en las Grandes Ligas en 2023.

Después de un buen comienzo en las menores nuevamente en 2024, los Gigantes cambiaron a un jugador que será nombrado más adelante o consideraciones de efectivo para adquirir a Porter. Pero después de que activó su cláusula de exclusión apenas un mes después, los Giants se vieron obligados a cortarlo. Firmó un contrato de Grandes Ligas con el Mets de Nueva York pero tuvo problemas en AAA Syracuse.

Se reunió con los Gigantes en la pasada temporada baja.

Ha sido un perdedor durante toda su carrera y ningún equipo le ha dado un rendimiento consistente. Grandes Ligas oportunidad todavía. Sin embargo, eso se debe en parte a su inconsistencia en el plato.

El respaldo de los Gigantes en 2025, Andres KniznerRealmente tuve problemas en el plato durante la mayor parte de la temporada. Entonces, si Porter puede calentarse en el plato en los entrenamientos de primavera, hay un tiro externo con el que podría ganar el puesto de receptor suplente.

Movimiento poco común de agente libre durante la Serie Mundial

Grandes Ligas la agencia libre no comienza oficialmente hasta que termine la Serie Mundial. Por lo tanto, es raro ver a los Giants o cualquier otro equipo hacer un movimiento en su plantilla antes de que concluya la postemporada. A pesar de que la temporada de los Giants terminó hace casi un mes.

Pero debido a que Porter era agente libre de ligas menores, los Giants pudieron volver a contratarlo ahora.

Es una buena señal que los Gigantes estén haciendo esto. No sólo porque muestra iniciativa justo después de fichar al técnico Tony Vitello. Pero porque si se ocupan de todos los agentes libres de ligas menores que quieren adquirir ahora, pueden concentrarse en los agentes libres de MLB a los que quieren apuntar cuando termine la Serie Mundial.

Recuerde, los Giants también tienen que formar un cuerpo técnico alrededor de Vitello, por lo que sus platos están llenos esta temporada baja.

Fanáticos de los Gigantes, ¿están contentos de tener a Logan Porter de regreso en la organización? ¿Cuál crees que será el próximo paso de San Francisco?