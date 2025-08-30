Los gigantes de San Francisco agregan un nuevo jugador a la rotación de pitcheo inicial

El sábado 30 de agosto de 2025, el nuevo titular No. 5 en el Gigantes de San Francisco La rotación de lanzamiento hará su primer comienzo de la MLB: lanzador diestro Carson Seymour.

Seymour, de 26 años, y los Gigantes se enfrentarán al Orioles de Baltimore En el segundo juego de una serie de tres juegos a las 4:15 pm, con el juego que se transmite a nivel nacional en Fox.

Seymour está en medio de una sólida temporada de novato para San Francisco, pero ha salido completamente del bullpen en las grandes ligas. En 10 MLB Juegos, ha lanzado 21.2 entradas y registrado una efectividad de 3.74.

Sin embargo, Seymour ha sido un lanzador titular a lo largo de su carrera en las ligas menores. En 16 juegos (15 aperturas) para los AAA Sacramento River Cats esta temporada, Seymour tiene una efectividad de 3.86 y 90 ponches en 77 entradas.

Seymour lanza con fuerza, y los exploradores consideran que su mejor lanzamiento es su hundimiento, que puede lanzar hasta 97 millas por hora.

¿Cuánto tiempo puede lanzar Seymour el sábado?

Dado que esta es la primera incursión de Seymour en la rotación de los Gigantes después de pasar un tiempo significativo en el bullpen, los fanáticos no deberían esperar que su comienzo sea muy largo.

Eso no es porque Seymour va a luchar necesariamente, ni algo así. Es solo porque Seymour ha tenido la rutina de un lanzador de bullpen desde finales de junio.

Seymour también lanzó una entrada hace solo tres días, más corto que el descanso estándar de cuatro días para los lanzadores titulares.

Pero no es como si Seymour funcione como el «abridor» ni nada de eso tampoco, solo lanzando una entrada. Este no es un verdadero juego de bullpen para los Gigantes. Seymour ha estado lanzando más de 2.1 entradas por salida en las grandes ligas, en un largo papel de alivio.

Los Gigantes pidieron a Seymour para lanzar porque creen que puede darles lo más cercano a un comienzo real de MLB.

Espere que Seymour arroje cuatro entradas, tal vez cinco si tiene un comienzo extremadamente dominante y eficiente.

El estado de la rotación de los gigantes

Los Gigantes han estado sin un inicio No. 5 desde que se degradaron Kai-Wei Teng a AAA Sacramento el 21 de agosto de 2025.

Han recorrido numerosos jóvenes lanzadores para llenar sus puntos de rotación detrás de los ases Robbie Ray y Logan Webb. Justin Verlander ha sido mayormente sano y útil y antes de su lesión en la temporada, Países Roupp surgió como un pilar de rotación.

Pero los Gigantes no han llegado a una opción constante número 5 en toda la temporada. Wei-teng, Carson Whishunt, Hayden Birdsong, Jordan Hicksy Kyle Harrison Todos han recibido su disparo antes de ser degradado a AAA o intercambiado.

Los Gigantes no tienen mucha profundidad de pitcheo inicial organizacional. Entonces, Seymour tiene una gran oportunidad para establecerse en los planes de rotación iniciales futuros de los Gigantes.

Roupp volverá a estar saludable la próxima temporada, pero Verlander probablemente se habrá ido. Entonces, ambos Carsons, Seymour y Whisenhunt, podrían ganar una pista interna para la rotación de los Gigantes si lanzan bien para terminar la temporada.

Pero, por supuesto, los Gigantes podrían considerar a otros jugadores menores o Firmar un iniciador de agente libre Si no funcionan. Entonces la presión está en el tramo de la temporada.

Fans de los Gigantes, ¿están emocionados de ver a Carson Seymour tener la oportunidad de romper la rotación de los Gigantes?