Los gigantes comparten información actualizada sobre Cam Skattebo después de una terrible lesión en el tobillo

Gigantes de Nueva York corredor novato Casa de impuestos Cam será operado el domingo por la noche en Filadelfia después de sufrir una grave lesión en el tobillo ese mismo día contra el Águilas.

El tobillo de Skattebo quedó atrapado debajo de un defensor de los Eagles cuando intentaba atrapar un pase por el medio, lo que provocó que su pie derecho se torciera bruscamente hacia un lado. Rápidamente fue descartado para el resto del juego y transportado a un hospital local para su evaluación, Gigantes anunciado.

Según Mike Garafolo de NFL Network, Más tarde, el equipo confirmó que Skattebo tenía previsto someterse a una cirugía el domingo por la noche en un hospital del área de Filadelfia.

Asociado con el mariscal de campo novato Dardo JaxsonSkattebo trajo nueva energía a Nueva York con dos sorprendentes victorias sobre el Cargadores de Los Ángeles y Águilas. Sin embargo, los campeones del Super Bowl le devolvieron el favor al ganar el domingo 38-20.

Daboll y Dart, devastados por la espantosa lesión de Skattebo

Dart y el entrenador en jefe Brian Daboll reaccionaron ante la aterradora lesión en una conferencia de prensa posterior al juego.

«Sí, me siento absolutamente terrible por el joven», dijo Daboll. «Obviamente, vi que se veía mal. Sé que lo sientes por cualquiera en tu equipo que cae y tiene una lesión realmente grave y siento… sé que los jugadores sienten lo mismo por (Skattebo)».

Dart dijo que está «devastado».

«Es mi muchacho, hombre», dijo. «Entonces, verlo caer y reaccionar ante lo que pasó, es una mierda. Es la peor parte de este juego».

Otros compañeros de equipo reaccionan al decepcionante final de la temporada de novato de Skattebo

Los jugadores de ambos equipos reconocieron rápidamente la gravedad de la lesión. Un jugador de los Eagles salió corriendo del campo de inmediato, mientras que varios compañeros de los Giants se dieron la vuelta para evitar mirar. Dart, un amigo cercano de Skattebo, gritó de frustración y el liniero ofensivo Greg VanRoten — el jugador más cercano a él — inmediatamente pidió asistencia médica.

«Lo vi en el suelo con la pierna atrapada», dijo Van Roten. «Cuando lo sacó, se podía ver que su pie estaba en la dirección equivocada. Obviamente, eso no es normal. Sólo quería [Skattebo] que se quedara abajo, llamó a los entrenadores y que tomaran el carrito. Pon el [ankle] básicamente de regreso. Es difícil ver cosas así”.

Receptor Darius Slayton Estaba decepcionado al ver llegar a su fin una temporada emocionante para el corredor novato. El domingo, Skattebo registró su séptimo touchdown de la temporada con un pase de 18 yardas de Dart, marcando su segundo touchdown de recepción en otras tantas semanas.

«Es realmente difícil de ver», dijo Slayton. «Un joven que estaba teniendo un año fantástico. Alguien que tiene una personalidad unificadora, una personalidad enérgica. Es triste verlo caer».

Los Gigantes ahora dependerán de Tracy Tyrone Jr. y Devin Singletary en el backfield para apoyar a Dart, quien completó 14 de 24 para 193 yardas, lanzando un touchdown y corriendo para otro.

Skattebo, una selección de cuarta ronda procedente de Arizona State, terminará su temporada de novato con 101 acarreos para 410 yardas y cinco touchdowns.