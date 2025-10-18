Los Gigantes anuncian que el entrenador asistente se perderá el partido de los Broncos

El Gigantes de Nueva York anunció que varios jugadores fueron degradados debido a lesiones y no viajaron con el equipo a Denver.

Pero el Gigantes También anunció que la entrenadora de línea ofensiva Carmen Bricillo tampoco viajará por motivos personales.

Charlotte Carroll del Athletic informó sobre X que Bricillo no hizo el viaje porque su familia está esperando su tercer hijo.

Bricillo será reemplazado en la banca por el asistente del entrenador de línea ofensiva James Ferentz para el partido del domingo contra los Broncos de Denver desde una milla de altura.

Gigantes anuncian que varios jugadores no realizaron el viaje

El Gigantes volverá a quedarse sin receptor abierto Darius Slayton el domingo, marcando su segundo partido consecutivo perdido, junto con otros cuatro jugadores.

Apoyadores Demetrius Flannigan-Fowles (bíceps femoral) y Swayze Bozeman (tobillo), liniero defensivo Chauncey Golston (cuello) y centro Juan Michael Schmitz (conmoción cerebral) tampoco viajó con el equipo.

Jordan Raanan de ESPN informó que el receptor abierto Lil Jordan Humphrey Se espera que sea elevado del equipo de práctica. Humphrey logró cuatro recepciones para 55 yardas durante la sorpresiva victoria de Big Blue en la Semana 6 sobre los Águilas de Filadelfia.

Raanan agregó que el receptor abierto recientemente contratado Pozos de jugoEs poco probable que el ex compañero de equipo universitario de Dart en Ole Miss sea elevado del equipo de práctica.

Con Slayton y su compañero receptor Malik Nabers marginado por lesiones, mariscal de campo novato Dardo Jaxson y los Gigantes seguirán apoyándose en Wan’Dale Robinson – quien lidera al equipo con 29 recepciones para 351 yardas y dos touchdowns – junto con el corredor novato Casa de impuestos Cam fuera del campo trasero. ala cerrada Theo Johnson También se ha convertido en uno de los objetivos preferidos de Dart, registrando tres recepciones de touchdown en las primeras tres aperturas del mariscal de campo.

Las conversaciones basura realmente se han calentado en los últimos días

La charla basura de cara a este juego se ha elevado después de dos Broncos Los apoyadores se pronunciaron en los últimos días.

A principios de esta semana, Broncos apoyador Jonathan Cooper comentado en Gigantes jugador de ataque Dardo JaxsonLas celebraciones y la “cadena” que lleva, una clara señal de que el novato se está metiendo en la piel de sus oponentes.

Los golpes continuaron el jueves cuando sus compañeros Broncos apoyador Nik Bonitto pareció dispararle Gigantes fans en una publicación eliminada desde entonces en X.

«Nunca había visto una base de fans tan delirante», escribió.

No pasó mucho tiempo para que los comentarios de Bonitto circularan en las redes sociales y finalmente llegaran al cazamariscales de los Giants. Kayvon Thibodeaux.

«Esperar,» Thibodeaux escribió«¿Qué extraño?»

Los fanáticos de los Giants rápidamente lo pusieron al día y Thibodeaux tomó nota del comentario de Bonitto y de su aparente confianza.

Thibodeaux entonces publicó un GIF de Denzel Washington en su premiado papel del detective Alonzo Harris durante la escena climática de la icónica película “Training Day”.

Los fanáticos de los Giants pueden estar un poco molestos de cara a este juego porque vienen de una sorprendente victoria sobre el campeón del Super Bowl. Águilas en “Thursday Night Football” la semana pasada.

Las sensaciones de los novatos Dart y Skattebo han vuelto a traer emoción a Nueva York, y con un récord de 2-4 (también tienen una victoria sobre los Cargadores de Los Ángeles), los Gigantes buscaban material para tableros de anuncios y los Broncos lo entregaron.