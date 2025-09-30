Los gemelos de Minnesota hacen un cambio en negrita, disparando a Rocco Baldelli

El Mellizos de Minnesota anunciado el 29 de septiembre de 2025 que tienen FGerente de la ira Rocco Baldelli Después de una triste temporada de 70-92. Este movimiento lleva a un fin de Baldelli carrera de siete años Como patrón, una tenencia que incluía los altibajos y los dolores de crecimiento.

Mellizos El presidente Derek Falvey enmarcó la decisión como uno impulsado por el rendimiento: «Este es un día difícil … Lideró con honestidad, integridad y un compromiso inquebrantable con nuestros jugadores y el personal. Se dio completamente a este papel y tengo un tremendo respeto y gratitud por la forma en que se llevó a sí mismo y a la forma en que apareció todos los días».

La caída libre de 2025

Minnesota ingresó a 2025 con algo de optimismo. A principios de junio, el equipo tenía un sólido récord de 34-27. Pero esa promesa no duró. El club vaciló y la segunda mitad se convirtió en un colapso. Cambiaron a los contribuyentes clave, incluidos el campocorto All-Star Carlos Correa y el cerrador Jhoan Duran, y cortó la nómina. Después del descanso de las estrellas, el Mellizos Fui solo 23–43 para cerrar la temporada.

Las 70 victorias marcan el equipo El peor final en casi una década. El colapso fue dramático: después de un comienzo competitivo, el Mellizos Perdió 10 de 12 a principios de junio y nunca recuperó la base. Con ese tipo de diapositiva, la paciencia de la oficina principal se rompió.

A pesar de que el equipo había recogido anteriormente la opción del Club de Baldelli para 2026, ese movimiento No pude salvar su trabajo. La organización claramente quería cambiar de curso antes de otra campaña decepcionante.

Éxito, luchas y el punto medio

Baldelli ofreció éxito en Minnesota. Él guió el Mellizos a tres títulos de la División Central de Al (2019, 2020, 2023). En su primera temporada (2019), ganó Gerente de AL de AL Honores después de una campaña dominante 101-61. Esos primeros éxitos lo convirtieron en un joven entrenador en ascenso y le dieron a los fanáticos la esperanza de una contención sostenida.

Durante su mandato, Baldelli registró un récord de 527-505, lo que lo convirtió en el tercer gerente más ganador en Mellizos historia. Su registro lo coloca solo con nombres legendarios en la tradición de la franquicia.

Sin embargo, el finalizar el arco de su mandato fue definido por inconsistencia. En sus últimas dos temporadas, la Mellizos No se pudo competir y se deslizó detrás de los rivales. El pivote estratégico del club, vende a los jugadores clave a mitad de temporada, firmó un cambio de perseguir la contención al control de costos.

A pesar de las primeras apariciones de playoffs, Baldelli nunca produjo una carrera profunda de postemporada. El éxito de postemporada del equipo se mantuvo fugaz, y gran parte de sus últimos años se definieron por las expectativas sin satisfacer.

El imperativo organizacional

El Momento del despido de Baldelli No fue un accidente. La oficina principal optó por moverse decisivamente después de una temporada de declive, no esperar a que una racha perdedora se repita. La declaración de Falvey de que «se necesita una voz diferente» sugiere que la filosofía o cultura organizacional, no solo el talento, está bajo revisión.

Además, la eliminación de piezas móviles a mitad de temporada, que trazan los contribuyentes centrales, probablemente fue síntomas y causa del colapso. Ese tipo de inestabilidad de la lista hace que el trabajo de un gerente sea precario. La agresiva venta de los gemelos envió un mensaje de que estaban listos para reiniciar.

De acuerdo a Ilustrado deportivoAquí hay algunos candidatos potenciales que podrían reemplazar a Baldelli: