Los gatos me hacen como una familia

Yakarta, Viva – Artis Sherina Munaf planean entregar cinco gato perteneciente a un miembro del DPR (inactivo) Surya Utama (Vas a) la próxima semana, después del acuerdo de los dos para completar la polémica del animal de manera familiar.

«Se ha discutido y hay un acuerdo de que la próxima semana hay una rendición a los Cats», dijo el viernes por la noche, la asesora legal Sherina Munaf, el viernes por la noche.

Adit dijo que actualmente los gatos todavía están en la clínica con la atención adecuada.



Artista Sherina Munaf después del examen sobre el Cat Uya Kuya

«Entonces, en este momento, los gatos están en la clínica. En una clínica ‘adecuada’ y cuidados bien y adecuadamente», dijo Adit.

Adit explicó que el proceso de rendición aún tenía que involucrar a Sherina directamente porque los gatos estaban en la clínica animal en nombre de Sherina.

«De hecho, debido a que la lista de su clínica es propiedad en nombre de Sherina, la colección también debe estar con Sherina», explicó Adit.

Cuando se le preguntó sobre el origen de los cinco gatos, Adit dijo que la información inicial se obtuvo de los medios de comunicación y la asistencia de la comunidad de amantes de los animales.

«La información se obtuvo de los medios, luego también asistida por la Red de Ayuda Animal de Yakarta (Jaan), que de hecho es los amantes de un animal. A partir de ahí se encontraron los gatos», dijo Adit.

Mientras tanto, Uya Kuya dijo que su partido todavía estaba esperando el proceso de rendición con Sherina Munaf.

«Sí, más tarde se discutirá, porque también debe reunirse con Sherina directamente, porque el dueño de la clínica Sherina», dijo Uya.

Para Uya Kuya, los gatos no son solo mascotas, sino que los animales peludos han sido como parte de la familia durante mucho tiempo.

«Los gatos para mí son como la familia. Desde mi infancia hasta ahora, el gato se ha convertido en parte de mi vida», dijo Uya.

Anteriormente, Sherina Munaf fue examinada para su aclaración relacionada con las cargas en las redes sociales con respecto al rescate de gatos propiedad de Uya Kuya en la Policía Metro de East Yakarta duró 12 horas.

Sherina llegó a la sede de la policía de East Yakarta desde el viernes por la mañana alrededor de las 10:00 WIB acompañado de su asesor legal, Adit. Mientras que la llegada de Uya Kuya con su esposa Astrid alrededor de las 20:00 Wib.

Sherina y Uya Kuya acababan de ser examinados y medios con el investigador de la policía de East Yakarta, Satreskrim, alrededor de las 22:00 WIB.

Los resultados de la mediación, los dos acordaron resolver el problema de manera familiar.

Sherina Munaf una vez compartió las últimas noticias sobre el rescate del gato de Uya Kuya llamado Lili que había sido encontrado.

«Uno de los gatos de la casa de Uya Kuya fue el rescate y toda la noche y @indiradiandra había coordinado directamente con el rescatador. Esta mañana fue recogido y ahora el gato está seguro, mientras que fomento. Este es solo uno de los posibles 16-20 de las colas de los gatos que se crearon en ese lugar», escribió Sherina.

Sherina también describió la condición del gato que supuestamente pertenecía a Uya Kuya.

«Condiciones: Muy delgados, los huesos se sienten realmente cuando se aprovechan de su cuerpo. Para los dueños de mascotas, no adopte no comprar, gatos estériles, KL no puede cuidar para no mantener», continuó la carga de Sherina. (Hormiga)