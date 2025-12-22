VIVA -bek Equipo Nacional Indonesia, Justin Hubnercontribuyó a la dramática victoria Fortuna Sittard arriba EL ALKMAAR en la continuación de la Liga holandesa. El partido tendrá lugar en el estadio Fortuna Sittard, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Justin Hubner no apareció como titular en este partido. El jugador de 22 años entró al campo recién en el minuto 72 del segundo tiempo, reemplazando a Kristoffer Peterson.

Cuando Justin entró, el marcador todavía estaba empatado 3-3. Los dos equipos se vieron envueltos en un duelo feroz desde la primera parte con intercambio de goles. Fortuna Sittard marcó gracias a Justin Lonwijk y dos goles de Kaj Sierhuis. Mientras tanto, el AZ Alkmaar respondió a través de Troy Parrott, Sven Mijnans y Mees de Wit.

El entrenador del Fortuna Sittard, Danny Buijs, hizo un cambio después del empate del AZ en el minuto 71. Además de incluir a Justin Hubner, Buijs también retiró a Lonwijk y lo reemplazó con Paul Gladon para aumentar su poder de ataque.

Esta decisión dio dulces frutos. Fortuna Sittard finalmente consiguió una victoria por 4-3 gracias al gol de Philip Brittijn en el minuto 86, tras aprovechar al máximo el pase de Mohammed Ihattaren.

Este resultado llevó al Fortuna Sittard al puesto 11 de la clasificación de la liga holandesa con 21 puntos.

Mientras tanto, los jugadores Selección Nacional de Indonesia otros que pastaban en los Países Bajos obtuvieron resultados mixtos. Dean James del Go Ahead Eagles tuvo que conformarse con compartir los puntos ante el Groningen, con su equipo ahora en la 13ª posición de la clasificación.

Miliano Jonathans sólo fue suplente y no jugó cuando el Utrecht perdió 1-2 ante el PSV Eindhoven. Mauro Zijlstra tampoco estaba incluido en la lista de jugadores del Volendam cuando su equipo perdió ante el Sparta Rotterdam.

Mientras tanto, Nathan Tjoe-A-On, que defendió al Willem II Tilburg en la segunda división de la liga holandesa, logró empatar a su equipo cuando visitó la sede de Helmond Sport.