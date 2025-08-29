Los funcionarios estatales deben ser más sensibles a las aspiraciones de la gente

Yakarta, Viva – Presidente del Liderazgo Central (PP) MuhammadiyahHaedar Nashir preguntó el oficina El estado será más sensible a las aspiraciones de la gente. Consideró las élites político También debe ser educado, no lastimar a la gente de la gente.

Haedar Nashir reveló esto en respuesta a la situación política cada vez más acalorada sobre la muerte de un taxista de motocicleta en línea (ojol) que fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote El jueves 28 de agosto de 2025.

«Para que las élites políticas, los funcionarios estatales, los miembros legislativos y los responsables políticos sean más sensibles a las aspiraciones de las personas con comportamiento educado, simplicidad y alta atención para la comunidad. Le pedimos a las élites políticas que sean más introspectadas, realicen introspección y no lastimen a las personas. El ejemplo de sus líderes, especialmente los representantes de las personas.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Haedar evaluó a todas las partes para detener todos los actos de violencia que podrían dividir la nación.

«Todas las partes deberían priorizar los intereses de la nación y el estado como la fundación y la capital de la Indonesia en desarrollo como un país desarrollado, soberano, digno, justo, próspero y próspero. Permitemos juntos para buscar soluciones a los problemas de la nación con diálogo y deliberación con altas actitudes», concluyó.

Haedar también expresó su profunda tristeza por la muerte de Affan Kurniawan, quien fue asesinado por un automóvil Barracuda Brimob.

«También crecimos por la muerte de nuestro hermano, Affan Kurniawan, en la manifestación masiva el jueves por la noche en Yakarta. Esperamos que el fallecido obtenga la mejor respuesta del lado de Allah SWT y las familias que quedan atrás pueden enfrentar pacientemente, ganar justicia adecuada y lo más posible», dijo.

Apoya plenamente los pasos del jefe general de la policía nacional, Listyo Sigit Prabowo, quien investigó la muerte de Ojol por parte de los agentes de policía de manera exhaustiva y transparente.



La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

Haedar solicitó que la policía adoptara un enfoque persuasivo para el pueblo de Indonesia.

«Apoyamos el compromiso positivo del Jefe de la Policía Nacional de investigar a fondo y llevar a cabo un proceso legal justo para la muerte del afecto tardío causado por acciones excesivas de la policía en el campo. El aparato de seguridad debería priorizar formas y enfoques persuasivos con diálogo y formas no violentas como una forma de actitudes policiales para la comunidad», agregó.