Los funcionarios de la FIFA abren sus voces después de ser arrastrados por Hooks News sobre Erick Thohir

VIVA – Director de Desarrollo Profesional de Relaciones y Fútbol Profesional FIFAOrnella Desiree Bellia, finalmente abrió una voz relacionada con el tema de Hoaks que tomó su nombre sobre posiciones duales Erick thohir como ministro de jóvenes y deportes (Menpora) así como el presidente general Pssi.

Anteriormente, ampliamente circulada en las redes sociales una carga que contiene fotos de Ornella acompañadas de una declaración que resultó ser falsa. En la carga, se dice que Ornella enfatiza que la FIFA no ha dado ninguna confirmación con respecto a la doble posición de Erick Thohir. De hecho, se afirma que las felicitaciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no se interpretan como acuerdos oficiales.

«La FIFA no ha confirmado nada relacionado con posiciones duales. Las felicitaciones del presidente Infantino no deben interpretarse como acuerdos oficiales», dijo la narrativa de Hoaks.

Respondiendo a las noticias engañosas, Ornella inmediatamente se enderezó a través de Instagram Story el martes (23/09). Hizo hincapié en que nunca había hablado sobre la doble posición de Erick Thohir.

«Ya sé que hay fotos que circulan que asociaron erróneamente mi declaración con el puesto de Ministro de Juventud y Deportes, así como el Presidente General de PSSI, el Sr. Erick Thohir», escribió Ornella.

«Quiero enfatizar firmemente que nunca he hecho la declaración, tanto personal como profesionalmente. Las fotos circulantes están completamente incorrectas y hoaks», continuó.

Este tema también fue destacado por un miembro del Comité Ejecutivo de PSSI (EXCO), Arya Sinulingga. A través de su cuenta personal de Instagram, Arya dio una severa advertencia a aquellos que difundieron las falsas noticias.

«Los fabricantes de engaños se preparan …», dijo Arya mientras marcaba las cuentas que participaron en la difusión de noticias falsas.