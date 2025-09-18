Los funcionarios de GP Ansor tienen la oportunidad de ser examinados por el KPK en el caso de corrupción de la cuota de Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) tiene la oportunidad de llamar al liderazgo del movimiento juvenil de Ansor Central que conoce la construcción del supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«La citación es para aquellos que se sospecha que conocen la construcción del caso. Entonces, más tarde cualquier persona que no esté limitada», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el miércoles.

Budi explicó que las posibilidades de la citación estaban abiertas si el investigador veía que necesitaba información de los funcionarios GP Ansor en Investigación presunto caso de corrupción Haji soñando.

Secretario General de GP Ansor A. Rifqi Al Mubarok

«En principio, los testigos que fueron llamados en cada caso, incluso en el caso de la cuota del Hajj, ayudarían al proceso de investigación porque los investigadores necesitaban cada información para abrir más brillante de la construcción de este caso de cuota de Hajj», explicó.

Budi explicó que hasta ahora, el KPK sospechaba el flujo de fondos para la supuesta corrupción de la cuota de peregrinación que fluía a las partes dentro del Ministerio de Religión.

Basado en los datos sobre la convocatoria del caso de corrupción de la cuota de Hajj, el KPK acaba de llamar y examinaron a un alto senior de la organización, a saber, el Secretario General del GP de GP Syarif Hamzah Asyathry el 4 de septiembre de 2025.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, el KPK anunció comenzar una investigación de supuestos casos de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.



El ex ministro religioso, Yaqut Cholil Qouumas (izquierda), cuando llegó al KPK

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)