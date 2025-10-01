Los funcionarios de GOTO fueron examinados relacionados con el caso de corrupción de Chromebook, ¿quién era su figura?

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (Hace) ahora examina ocho testigos importantes, uno de ellos es un funcionario de PT PT Ir a GOJEK Tokopedia TBK relacionado con el caso de corrupción de adquisiciones Chromebook.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, dijo que lo llamado fue el RCG, vicepresidente de contabilidad y consolidación de PT Goto.

«Los investigadores han examinado el RCG como testigo en este caso», dijo Anang en su declaración, miércoles 1 de octubre de 2025.



Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna

Además de RCG, también se examinaron una serie de otros testigos, incluido HT, director de marketing de PT ECS Indo Jaya; PI, empleado de PT Tera Data Indonusa; IP, Director de Pt Elang Dimensi Nusantara (2022); Heh, miembros del análisis del equipo técnico de las necesidades de las herramientas de aprendizaje de las TIC (2020); YT, Jefe de Subdivisión Administrativa de la Dirección de la Escuela Primaria.

Luego hubo dos funcionarios de compromiso (PPK) con las iniciales nn (2021) e IP (2022). Según Anang, este examen fue para fortalecer la evidencia y completar la presentación del caso.

«El examen de testigos se llevó a cabo para fortalecer la prueba y completar la presentación en el caso en cuestión», dijo.

Para tener en cuenta, la oficina del Fiscal General llamó a Nadiem Makarim como sospechoso en el presunto caso de corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación en Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020, Nadiem, como el Ministro de Educación y Cultura se reunió en ese momento para reunirse con Google Indonesia.

La reunión fue para hablar sobre productos de Google, uno de los cuales fue el programa de Google for Education utilizando Chromebooks que puede ser utilizado por el ministerio, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones realizadas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, a saber, Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se realizarán una adquisición de equipos de TIC.

Luego, se celebró una reunión cerrada para discutir la adquisición usando Chromebook. De hecho, en ese momento, la adquisición de equipos de TIC no había comenzado.

Para aprobar el Chromebook, a principios de 2020, Nadiem Makarim cuando el ministro respondió la carta de Google para participar en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

De hecho, anteriormente la carta de Google no fue respondida por el Ministro de Educación antes, Muhadjir Effendy.

«(Muhadjir Effendy) no respondió porque la adquisición de la prueba de Chromebook en 2019 había fallado y no podía usarse para la Escuela External (SGT) o el área más externa, desfavorecida, líder (3T)», dijo Nurcahyo.

Luego, por órdenes de Nadiem con respecto a la implementación de la adquisición de TIC 2020 que utilizará Chromebook, el sospechoso SW (Sri Wahyuningsih) como director de Paud y el sospechoso de MUL (Mulyatsyah) como Director de la Dirección de Educación Middica de la Escuela Intermedia y Educación Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura de la Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021, Hecho Instrucción Técnica y la Instrucción Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura de la Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021. han sido bloqueados (cromo os).

«Además, el equipo técnico realizó un estudio de revisión técnica que se utilizó como especificaciones técnicas al mencionar Chrome OS», agregó Nurcahyo.

Finalmente, Nadiem Makarim en febrero de 2021 emitió el número 5 del Presmento 5 de 2021 sobre las directrices operativas para los fondos de asignación especiales físicos (DAK) de la educación en el año fiscal 2021 que en el archivo adjunto había bloqueado las especificaciones de Chrome OS.

Las pérdidas financieras estatales derivadas de la adquisición de equipos de TIC se estiman en alrededor de RP1.98 billones, lo que actualmente todavía está en cálculo de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).