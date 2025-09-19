Los fotones completan el ecosistema de vehículos comerciales eléctricos en Surabaya

Surabaya, vivo – Los fotones indonesios se asociaron oficialmente con Kalista para fortalecer el ecosistema de los vehículos eléctricos comerciales en el país. Se cree que esta colaboración acelera los pasos hacia un transporte más amigable con el medio ambiente.

Kalista es conocido como proveedor de soluciones de vehículos eléctricos con servicios completos, que van desde alquiler a largo plazo, mantenimiento de la flota, hasta el servicio después de las ventas. Con este enfoque, las empresas que desean cambiar a vehículos eléctricos no necesitan estar cargadas con grandes costos de inversión iniciales.

Para los fotones, esta asociación es una estrategia para ampliar la gama de productos al tiempo que fortalece los servicios en el campo. «Vemos al grupo Kalista como un socio estratégico que tiene una visión en línea con los fotones, a saber, construir un ecosistema de transporte sostenible eficiente y ecológico», dijo el director de operaciones de Foton Indonesia, Edi Napis, citado a partir de la declaración oficial del viernes 19 de septiembre de 2025.

Agregó que esta cooperación no solo estaba expandiendo la red de ventas. Además, el objetivo es presentar una solución de transporte sostenible que pueda estar más cerca de los consumidores en varias regiones.

Por otro lado, Kalista enfatizó su compromiso de apoyar las transiciones de energía en los sectores de logística y transporte. A través de un esquema operativo flexible, Kalista quiere ayudar a las empresas a someterse a una transición de vehículos eléctricos de manera más fácil.

«La colaboración con Foton confirma el compromiso de Kalista al presentar una solución completa para que los posibles clientes creen un viaje de transición a un vehículo eléctrico fácil y eficiente», dijo el director de Kalista, Albert Aulia Ilyas.

Como parte de esta cooperación, Foton también introdujo la línea de sus productos de vehículos eléctricos a los consumidores en Java Oriental. Los productos traídos desde Etruckmate para Light Logistics, Emiler para su distribución en la serie City, Eaumark con una mayor capacidad, a evidentes que pueden funcionar como transporte y ambulancias.

Para apoyar el servicio después de las ventas, Foton ha preparado a un concesionario 3S oficial en Surabaya, precisamente en Jalan Margomulyo, que proporciona ventas, mantenimiento y piezas de repuesto. La colaboración oficial de Foton y Kalista se anunció a través de un evento de Introducción de Productos y Recopilación de clientes de Foton.