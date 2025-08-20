Los formatos populares de Sports TV como ‘SportsCenter’ obtienen una sacudida de transmisión

Imagina una versión de ESPNEl «centro deportivo» donde, no Scott Van Pelt, no Elle Duncan, no Kevin Neghandi, lidera el espectáculo. En realidad, no tienes que hacerlo.

El jueves, ESPN lanzará una versión interactiva del programa que le da a cada suscriptor casi exactamente lo que quieren. Este «centro deportivo para ti», en realidad, una serie de clips cortos que se parecen muy parecidos a una variedad de ofertas de tiktok y son narrados por anclajes populares, incluido Hannah Storm (gracias a algunas mejora de IA), está adaptada a los intereses y temas favoritos de cada usuario y será parte del nuevo conjunto de ESPN de características interactivas que se lanzan en Tandem con su nuevo servicio de transmisión, set a debut jueves y debut en debut y serán un nuevo conjunto de características interactivas de ESPN que se lanzan en Tandem con su nuevo servicio de transmisión, se debutan en debut y serán un jueves de debut y serán un nuevo conjunto de características interactivas. Ponga a disposición su cartera completa de contenido por primera vez en moda de banda ancha.

«Los fanáticos no solo quieren ver», dice el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, hablando el martes en un evento diseñado para promover la nueva oferta. «Quieren experimentar. Quieren interactuar».

ESPN no cancela su «centro deportivo» original, aún puede verlo todos los días a las 7 a.m., 2p.m., 6 pm y 11 pm, entre otras horas, pero el lanzamiento de la nueva versión interactiva es un signo de los tiempos. Los fanáticos expertos en digitalmente no quieren ver su programa favorito en una hora específica del día; Quieren verlo cuando lo deseen. Y en una época en la que los fanáticos de los videos pueden, más o menos, obtener exactamente lo que quieren ver, corresponde incluso a un gigante de los medios deportivos dejar que cada fanático de cada red, vaqueros, reyes o cachorros reciba la noticia de esos equipos antes de sumergirse en otros temas.

El gigante de los medios deportivos de Disney ha «construido millones de centros deportivos, cada uno personalizado para el usuario», dice Brian Marshall. Vicepresidente de productos deportivos y estrategia de Disney Entertainment y ESPN.

Existe un consenso creciente de que incluso el formato deportivo más venerado deberá actualizarse. Una encuesta de 2000 fanáticos de los deportes realizados el año pasado por PwC descubrió que los fanáticos más jóvenes tienen amplios tramos de atención y anhelan experiencias de visualización únicas. Según PwC, solo el 19% de los fanáticos más jóvenes vieron un juego completo cuando estaban en casa, y generalmente están enredados en otra actividad al mismo tiempo. Más de dos tercios de los encuestados indicaron que usaban las redes sociales, mientras que el 47% dijo que navegaba por la web. La encuesta mostró el 24% jugado videojuegos.

Solo el 1% dijo que no hicieron nada más que ver el juego que habían seleccionado.

Otros están probando nuevas formas de mostrar viejos pilares de televisión deportiva. CBS Sports el 7 de septiembre lanzará una versión solo de transmisión de «The NFL hoy,” a pre-game show that has been on the air in one form or another since 1961 (originally titled “Pro Football Kickoff”), except for a four-year stint in the 1990s when CBS lost its NFL rights. The new two-hour show will stream live starting at 10 am on Paramount+, CBS Sports HQ and a special NFL on CBS YouTube channel, leading viewers in to the traditional noontime airing of “NFL Today” on the linear CBS network and Paramount+.

La versión de transmisión del programa, titulada «The NFL Today+», está destinada a «llegar a los fanáticos más jóvenes de la NFL donde ya consumen contenido», dice Jeff Gertula, vicepresidente ejecutivo y jefe de Digital CBS. «Fortalece nuestra oferta de la NFL mientras conduce un crecimiento continuo en la plataforma y redefiniendo la experiencia previa al juego».

Las redes de televisión incluso están tratando de colocar formatos antiguos en lugares donde nunca han estado. NBC Sports el año pasado presentó un formato de «zona de oro» Para la cobertura de los Juegos Olímpicos de París En su servicio de transmisión de pavo real llevó a los espectadores a una rayulación de lágrimas de entre 40 eventos diferentes que tienen lugar en ventanas de tiempo similar. El concepto se basó en «Redzone de la NFL«La llamada salida de cable» látigo «operada por la NFL que lleva a los espectadores a momentos clave en varios juegos en vivo de la NFL en progreso que se reproducen los domingos por la tarde. NBC aprovechó a Scott Hanson, quien se ve regularmente en» Redzone «, por su cobertura» Gold Zone «.

Los fanáticos pueden ver aún más de «Redzone» en el futuro cercano. ESPN y NFL han llegado a un trato Eso le dará a ESPN la capacidad de licenciar y vender «Redzone» y, potencialmente, crear más productos en el futuro. A cambio de «Redzone» y la red de la NFL de Cable, la NFL tomaría una participación del 10% en ESPN bajo el PACT, que debe ser aprobada por los reguladores.