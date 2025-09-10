Los formatos NBCUniversal traen el programa de juegos ‘Don’t Serv Me’ a Mongolia

Nbcuniversal Los formatos están tomando su programa de juegos interactivo «Don’t Serv Me» Mongolia A través de una nueva asociación con la locutor local Central TV.

El formato creado por TV de pizarra se emitirá como «No me preguntes, pregúntale a los mongoles» a partir del 28 de septiembre en una ranura semanal de horario estelar. Central TV producirá episodios de formato de 13 horas, que dependen en gran medida de la participación de la audiencia en tiempo real.

El juego enfrenta a los equipos concursantes entre sí mientras intentan adivinar cómo el público de visualización responderá a las preguntas de las encuestas. El éxito depende de predecir con precisión la opinión mayoritaria en lugar de proporcionar respuestas correctas, con la puntuación vinculada directamente a los porcentajes de respuesta del espectador.

«‘Don’t Ask Me’ es un brillante ejemplo de entretenimiento interactivo que permite a la audiencia dar forma al programa como sucede. No hay dos episodios iguales», dijo Linfield Ng, vicepresidente de ventas de formato y producción en formatos NBCUniversal. «Estamos encantados de asociarnos con Central TV para llevar este formato a Mongolia y convertir la serie en una verdadera celebración de opiniones y humor mongolos».

El formato otorga a los espectadores el control sin precedentes sobre los elementos de programación, desde influir en los desafíos concursantes que involucran eventos actuales y problemas sociales hasta decidir los resultados de eliminación y las selecciones de rendimiento.

El ejecutivo del jefe de televisión central Ankhbayar Ganbold ve la adquisición como un momento decisivo para la transmisión mongol. «Este programa cambia el juego para la televisión mongol. No es solo entretenimiento, es una conversación nacional, un lugar donde la risa, el debate y las voces reales chocan», dijo Ganbold. «En Central TV, estamos orgullosos de traer un formato que devuelve el poder a los espectadores y demuestra que la televisión en Mongolia puede ser audaz, innovadora y verdaderamente hecha por su gente, para su gente».

Central TV se ha establecido como un jugador importante en el panorama de transmisión de Mongolia, ubicándose entre las tres redes terrestres más grandes del país. La compañía ha adaptado con éxito numerosas propiedades internacionales, incluidas versiones recientes de «The Masked Singer» y «That’s My Jam», al tiempo que produce contenido original como la serie de citas breakout «Love by the Sea 24/7».