«Los fondos para la RSE deben utilizarse correctamente», afirma el Ministro de Maharashtra, Dadaji Bhuse







Más de dos millones de estudiantes estudian en más de un lakh de escuelas en el estado. Estos estudiantes reciben una educación agradable y de calidad, teniendo en cuenta la idea de la nación primero. En las escuelas se ofrecen diversas instalaciones a través del gobierno. Además de esto, varias industrias también cooperan a través de sus fondos de responsabilidad social (RSE). Esto debería coordinarse y este fondo debería utilizarse teniendo en cuenta las necesidades de las escuelas y los estudiantes, afirmó el Ministro de Educación Escolar, Dadaji Bhuse.

Con su responsabilidad moral hacia la sociedad, muchas industrias apoyan a las escuelas y a los estudiantes a través de sus fondos de responsabilidad social. Con el objetivo de armonizar estas iniciativas, el Ministro de Educación Escolar, Dadaji Bhuse, interactuó con los responsables de RSC de diversos sectores en una reunión celebrada en la oficina del Consejo de Educación Primaria de Maharashtra El miércoles.

el secretario principal del Departamento de Educación Escolar, Ranjit Singh Deol; el Director de Proyecto Estatal, Consejo de Educación Primaria de Maharashtra, Sanjay Yadav; el Secretario Adjunto del Viceministro Principal (Finanzas y Planificación), Dr. Santosh Bhosale; En esta ocasión estuvieron presentes el subsecretario del Departamento de Educación Escolar, Tushar Mahajan, junto con responsables de RSE de diversas industrias.

En la ocasión, el ministro dijo además que «el gobierno estatal está implementando varios planes e iniciativas considerando a los estudiantes como el centro. Estos incluyen agua potable, baños limpios, buenos edificios escolares, laboratorios, etc.»

«Sin embargo, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y de las escuelas, se ofrece más información en el portal Vidyanjali. Para ofrecer facilidades a los estudiantes, las industrias deben tener en cuenta estas necesidades y contribuir a convertirlos en ciudadanos ideales del país», apeló el Ministro de Educación Escolar, Dadaji Bhuse.





