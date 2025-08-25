Los fondos de Rp69 mil millones fluyeron a través de 3 cuentas nominadas

Yakarta, Viva – El escándalo de certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower (Kemnaker) arrastró el nombre Bobby Irvian Mahendro (IBM) como el actor principal. Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Revele la forma astuta del oficial denominado ‘Sultan’ Kemnaker en la gestión del dinero ilícito de la extorsión.

No mitigado, el KPK encontró que Irvian usaba tres cuentas en nombre de otros (nominado) para acomodar fondos resultantes de una supuesta extorsión. El valor alcanza Rp69 mil millones.

«Es cierto que IBM tiene una serie de cuentas en nombre de otras partes. Una de ellas se usa para comprar algo», dijo el Diputado interino de la acción y ejecución de KPK, Asep Guntur Rahayu, en el edificio KPK, South Jakarta, lunes 25 de agosto, 2025 por Tvone.

ASEP dijo que la cuenta pertenecía a los familiares y el personal de Irvian. «Un total de Rp69 mil millones está directamente relacionado con Irvian», dijo.



Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

KPK prepara un artículo de lavado de dinero

No solo las trampas de soborno y extorsión, el KPK también preparó artículos de lavado de dinero (TPPU) para Irvian.

«Por supuesto, el artículo de TPPU estará sujeto al desarrollo de la investigación», dijo ASEP.

Además, también se destacó el informe LHKPN (Informe de activos del organizador estatal) Irvian. En el último informe del 2 de marzo de 2022, solo registró una riqueza de RP3.9 mil millones. De hecho, los investigadores encontraron el flujo de fondos de Rp69 mil millones a la cuenta nominada.

«Reportar el hermano LHKPN IBM no está de acuerdo con los resultados de la investigación inicial», explicó el portavoz de KPK, Budi Praseteto, domingo 24 de agosto de 2025.

Modo de extorsión desde 2019

Según el KPK, esta práctica ha estado ocurriendo desde 2019. El costo oficial de obtener un certificado K3 es solo RP275 mil, pero se eleva a Rp6 millones. Esta diferencia de costos fluye a varias partes. Del total de Rp81 mil millones, se dice que Irvian controla Rp69 mil millones a través de una red nominada.

Apodado ‘Sultan’ al Premio Ducati

El apodo ‘sultán’ para Irvian surgió de Immanuel Ebenezer Alias ​​Noel, ex viceministro de mano de obra. El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, reveló esto en una conferencia de prensa.

«Ieg (Immanuel Ebenezer Gerungan) llamó a IBM como el sultán», dijo Setyo.

No solo dio a Rp3 mil millones para la renovación de Noel’s House, Irvian también compró una moto Ducati después de que Noel preguntó sobre una gran moto.

«Cuando pedí una motocicleta, IEG habló con IBM, sabía que estabas jugando una gran motocicleta. Para mí (IEG), qué motocicleta es adecuada», dijo Setyo.

La moto fue comprada fuera de la carretera para disfrazar las transacciones.

11 sospechosos fueron arrastrados por el KPK

Este caso atrapó a 11 personas, incluido Noel, y han sido detenidos desde el 22 de agosto de 2025. La siguiente es una lista:

Irvian Bobby Mahendro Gerry Aditya Herwanto Putra Subhan Anitasari Kusumawati Fahrurozi Hery Sutanto Sekarsari Kartika Putri Supriadi Temurila (Pt Kem Indonesia) Miki Mahfud (Pt Kem Indonesia) Immanuel Ebenezer

El presidente Prabowo Subianto también retiró de inmediato a Noel del cargo de viceministro después de la determinación del sospechoso.