Los fondos de la cuenta inactivos cuáles son el motivo del sádico Kacab Kacab Kacab Kachakan todavía están intactos, ¿cuánto es?

Yakarta, Viva – La policía confirmó los fondos de cuenta latente En el caso de los secuestros sádicos que se cobraron la vida del jefe del sub -rama de un banco de bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), aún no se había trasladado a la cuenta del depósito.

Leer también: El misterio de la figura S detrás del escándalo de la cuenta inactivo, por lo que desencadena el secuestro del banco



«Lo que es cierto aún no es. Por lo tanto, la cuenta inactiva al contenedor no ha cambiado», dijo el director de investigación penal general Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Triputra, martes 16 de septiembre de 2025.



Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Comisionada Senior Wira Satya Triputra en el aeropuerto de Soetta, Tangerang Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Leer también: Policía contundente sobre el grupo sádico de secuestro del banco, esta es la tarea de cada uno de los perpetradores



La cuenta del depósito ha sido preparada por el sospechoso C alias Ken, el cerebro del secuestro de Ilham. Información vital sobre la propia cuenta de Dormant obtuvo Ken de una figura misteriosa con las iniciales S. La cantidad de fondos en la cuenta inactiva no se ha revelado. Se dice que Ken cierre la reunión de información cuando los investigadores examinan.

«Con respecto a la cuenta de Dormant, C Alias ​​K obtiene información de su amigo con las iniciales», dijo Wira.

Leer también: Los segundos del banco son perseguidos hasta que cojen en el automóvil antes de que se descarte el cuerpo, tuvieron la oportunidad de resistir la resistencia



Anteriormente informó, reveló la policía, las semillas de un delito de casos sádicos de secuestro que se cobraron la vida del jefe de la rama de bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

Investigue una calibración, una figura misteriosa con las iniciales que supuestamente filtraron los datos de la cuenta de Dormant. Director de la investigación penal general de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Wira Satya Triputra, dijo que el principal sospechoso C Alias ​​Ken recibió información vital sobre la cuenta inactiva de S.

«Los resultados del examen del hermano C alias K recibieron información de sus amigos iniciales», dijo WIRA en la sede de la policía regional de Metro Jaya, el martes 16 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hubo dos tni prajruit del destacamento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos y habían sido detenidos por Pomdam Jaya.