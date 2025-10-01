Los fondos de DKI Yakarta APBD tienen el potencial de bajar, el presidente del DPRD reveló la causa

Yakarta, Viva – Presidente DPRD Dki Yakarta Khoirudin reveló el presupuesto de ingresos y gastos regionales (Apbd) DKI 2026 tiene el potencial de bajar porque el gobierno central redujo los fondos transferir a Dki Yakarta.

El DKI Yakarta DPRD y el gobierno provincial han acordado el presupuesto general y la prioridad del techo del presupuesto provisional (KUA-PPAS) APBD en 2026.

Del borrador, dijo Khoirudin en el DKI Jakarta DPRD, el martes, se proyectó con la recepción de la transferencia del centro, como fondos de participación en las ganancias (DBH), fondos de asignación general (DAU) y fondos de asignación especiales (DAK) que alcanzan el billón de RP26.

Ilustración del desembolso de los fondos de asistencia social (Bansos)

«DBH cambiaremos alrededor de Rp 15 billones, lo que sigue siendo RP11 billones. Por supuesto, esto cambiará la postura de números que son cambios muy significativos mientras tenemos el mou ku-ppas, ya (compilando) rka (plan de trabajo presupuestario)», dijo.

El DPRD y el Gobierno Provincial de DKI Yakarta han planeado el APBD de Yakarta el próximo año a Rp95.35 billones. Esta cifra ha aumentado un 3,8 por ciento en comparación marca APBD del año presupuestario 2025 que ascendió a Rp91.86 billones.

Con el recorte de los fondos de transferencia del gobierno central a DKI Yakarta a solo RP11 billones, el valor del DKI APBD el próximo año tiene el potencial de caer.

«Porque tenemos un MOU con una cifra de Rp95.3 billones. Si miramos DBH hoy, (APBD 2026) Estamos alrededor de Rp. 78 billones o Rp. 79 billones.

Esto hace que sea confundido revisar el APBD el próximo año. Además, esto nunca ha sucedido antes.

El DPRD también se vio obligado a posponer la discusión de los programas de trabajo, las proyecciones de ingresos, al gasto del gobierno regional de Yakarta en 2026 antes de obtener certeza del gobierno central con respecto al valor de este fondo de transferencia.

Edificio del Ayuntamiento de DKI Yakarta

Khoirudin dijo que su partido consultaría con el Ministerio del Interior (Kemendagri) relacionado con qué hacer en el futuro.

«No debemos adivinar, no ir solo sin una guía. Si las regulaciones aún no están allí, también escribiré ejecutivos, lo que tenemos que hacer», dijo Khoirudin. (Hormiga)