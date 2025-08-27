Los fiscales exigieron 12 años, ¡el juez era solo una sentencia de 4 años! El destino de Darmawati en el caso de Judol Komdigi hizo que su cabeza sacudiera

Yakarta, Viva – Caso acusado Juego en línea El Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi), Darmawati, fue sentenciado a cuatro años de prisión por Tribunal de distrito South Yakarta.

Decisión leído Hakim El presidente de Sulistyo, Muhamad Dwi Putro, en una audiencia celebrada el miércoles 27 de agosto de 2025. «Delitos por cuatro años», fue citado el jueves 28 de agosto de 2025.

Darmawati también estaba sujeto a una multa de RP. 250 millones que si no se pagan serían reemplazados en confinamiento durante tres meses. El juez también consideró la situación onerosa y aliviando al acusado.

Lo pesado es que el acusado no apoyó el programa gubernamental con respecto a bloquear las páginas de juego en línea.

«La situación que alegó que el acusado afirmó haber decidido sus acciones, el acusado nunca había sido castigado, el acusado todavía era una madre que necesitaba atención y cuidaba a tres hijos», dijo.

Por lo tanto, Darmawati fue culpable del supuesto caso de lavado de dinero (TPPU) relacionado con la gestión de sitios de juego en línea en el Ministerio de Komdigi.

Anteriormente, el fiscal (fiscal) exigía al acusado en el caso de juego en línea (en línea/Judol) del Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi), Darmawati durante 12 años de prisión.

En este caso hay cuatro grupos. El primer grupo es un grupo coordinador con el acusado Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus y Alwin Jabarti Kiemas.

Then the cluster of the former Ministry of Communication and Information employees who were the defendants, namely Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, and Radyka Prima Wicaksana.

Luego, el siguiente clúster es el clúster de gestión de agentes de sitios de juego en línea. Los acusados ​​consistieron en Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, alias de ferry William alias acai.

Luego, el grupo de lavado de dinero o tppu, a saber, Rajo Emirsyah y Darmawati.

La Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta ha nombrado a 28 sospechosos en el caso de Judol Page que involucra a personas en el Ministerio de Komdigi.

En abril de 2024, el esposo de Darmawati llamado Agus se enteró de la práctica de mantener la página de juego en línea para no ser bloqueado por el Ministerio de Comunicación e Información (Kemenkominfo) o Komdigi en este momento.

Luego, AGUS también coordinó a varios agentes de enlace con propietarios de página de juego para llevar a cabo el mantenimiento de páginas de juego en línea.

Durante abril-octubre de 2024, Agus recibió el dinero de la distribución y se entregó a su esposa directamente en la casa alquilada del área de South Tangerang y la transferencia.

Desde el dinero de proteger la página del juego, fue utilizado por el acusado para gastar algunos artículos de lujo, automóviles y joyas. (Hormiga)