Los fiscales de Diddy solicitan una sentencia de prisión de 11 años en caso federal

Fiscales en El juicio federal de Sean «Diddy» Combs Combs He solicitado que el magnate reciba al menos 11 años de prisión antes de su sentencia este viernes.

El gobierno presentó un memorándum de 164 páginas el lunes por la noche que comenzó una sentencia recomendada de no menos de 135 meses de prisión, escribiendo que los peines «no serán castigados por ningún delito que fuera absuelto, por supuesto, pero el castigo por sus delitos de convicción debe tener en cuenta la forma en que los cometió».

La presentación también declaró que se necesita una sentencia sustancial porque Combs es «impenitente». «Increíblemente, mientras el acusado admitió sus actos de violencia y abuso durante el juicio, ahora argumenta que sus víctimas deberían asumir la culpa», se lee en la presentación. «El acusado intenta refundir décadas de abuso como simplemente la función de las relaciones mutuamente tóxicas. Pero no hay nada mutuo en una relación en la que una persona posee todo el poder y el otro termina ensangrentado y magullado».

La ex novia de Combs, Cassandra Ventura, una figura clave en el caso, presentó una carta separada al juez Arun Subramanian afirmando que «su sentencia debería reflejar la realidad de la evidencia y mi experiencia vivida como víctima». Ella escribió que todavía tiene pesadillas diariamente, y ha pasado los últimos siete años de su vida reconstruyendo.

«Sus abogados defensores afirman que él es un hombre cambiado y que quiere mentor de los abusadores», dijo. «Sé de primera mano lo que significa una verdadera tutoría, y esto me repugna; no está siendo sincero. Sé que quién era para mí: el manipulador, el agresor, el abusador, el traficante, es quién es como humano.

La semana pasada, los abogados de Combs argumentaron en una carta que no debería cumplir más de 14 meses de prisión por sus cargos, alegando que ha sido castigado lo suficiente. «El Sr. Combs debe ser sentenciado por lo que el jurado lo condenó: el transporte interno de adultos con su consentimiento con intención de participar en la prostitución», escribió los abogados de Combs. «Pero sería ilegal, y una perversión de la justicia, para que el tribunal lo sentenciara como si el jurado lo hubiera condenado por tráfico sexual y RICO, o aumentar su sentencia basada en los propios hallazgos de la corte sobre la fuerza o la coerción o el exitucto».

Además de las cartas de apoyo de la ex novia de Combs, Yung Miami y el productor Dallas Austin, los abogados presentaron cartas suplementarias ayer de los reclusos que habían tomado el curso de «juego libre» de Combs, y varios afirmaban que la clase les dio «propósito» y «cambiado [their] Vistas sobre la vida «.

En julio, el magnate fue declarado culpable de dos cargos de transporte para la prostitución, pero esquivó cargos más graves de tráfico sexual y extorsión. Anteriormente, los fiscales recomendaban que cumpliera entre cuatro y cinco años de prisión, incluidos los 11 meses que ya ha pasado tras las rejas.

Después de su condena, Combs posteriormente se le negó un paquete de fianza de $ 50 millones. El juez dijo que sería «imposible» que Combs demostrara que no representaría un peligro para los demás si se liberara bajo fianza, y citó su patrón de violencia que sus propios abogados hicieron referencia durante el juicio. Ha estado bajo custodia desde septiembre de 2024, y permanecerá en prisión hasta su sentencia del 3 de octubre.

Los abogados de Combs habían argumentado que la Ley Mann, el estatuto bajo el cual fue condenado, se ha aplicado históricamente a proxenetas o crímenes sexuales que involucran a menores. Afirmaron que las escoltas masculinas consintieron en hacer «porno aficionado» y no participaban en la prostitución.