Los Filis firman contacto para batear al receptor mientras las esperanzas de JT Realmuto se desvanecen

El Filis de Filadelfia hizo un movimiento intrigante como agente libre el viernes.

Filadelfia podría tener un nuevo receptor en 2026 con JT Realmuto todavía agente libre. Aunque los Filis han mostrado interés en traer de regreso a Realmuto, el veterano todavía está en el mercado y tiene interés de otros equipos.

Con eso, el experto de la MLB Will Sammon de The Athletic reportado el viernes que los Filis firmaron al receptor Mark Kolozsvary con un acuerdo de ligas menores, que incluye una invitación al entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas.

Kolozsvary es más una opción de profundidad para los Filis, ya que sería un receptor Triple-A, pero también podría competir por el puesto de suplente. Pero la firma agrega cierta seguridad en caso de que Realmuto firme en otro lugar esta temporada baja.

Kolozsvary pasó la última temporada en el Medias Rojas de Boston organización, jugando principalmente en Doble-A, pero apareció en Triple-A. Bateó .253 con 5 jonrones y 17 carreras impulsadas, ya que es un receptor de primer contacto. Pero en siete juegos en Triple-A, bateó .455 con un jonrón y 8 carreras impulsadas, lo que demostró que su bate podía trasladarse a niveles más altos.

El receptor de 5 pies 8 pulgadas es sólido a la defensiva y ha aparecido en 20 juegos de la MLB en su carrera. Kolozsvary jugó por última vez en las mayores en 2023 con el Orioles de Baltimoreya que jugó en un juego, pero no consiguió un turno al bate. Jugó en 10 partidos con el Rojos de Cincinnati en 2022, bateando .200 con 1 jonrón y 3 carreras impulsadas.

Filis enfocados en agregar un receptor

Filadelfia ha tenido una temporada baja relativamente tranquila, pero el equipo está concentrado en agregar un receptor, ya sea Realmuto o no.

El presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, dijo en una llamada de Zoom a principios de este mes que el equipo está analizando el mercado de receptores.

«El receptor es realmente nuestro principal objetivo», Dombrowski dicho. … “Creo que en lo que respecta a nuestros jugadores posicionales cotidianos, aparte del receptor, estamos bastante bien preparados”.

Realmuto ha estado con los Filis desde 2019 y es una parte clave del núcleo. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo, a pesar de que Dombrowski afirmó que las dos partes siguen hablando.

«Seguimos en contacto. Pero probablemente no sea muy diferente de lo que hemos estado en el pasado», añadió Dombrowski. «Así que seguimos trabajando y viendo si podemos encontrar una solución. Hemos hablado constantemente sobre intentar firmar a JT y seguimos así. Pero, ya sabes, no hemos podido lograrlo hasta ahora».

Realmute bateó .257 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada pasada con los Filis.

Filadelfia explorando el mercado Catcher

Realmuto es el mejor receptor disponible en la agencia libre, pero los Filis mantienen abiertas sus opciones.

El experto de los Filis Matt Gelb de The Athletic informó que el equipo está analizando el mercado de agentes libres así como el mercado de cambios para adquirir un receptor.

«Los Filis y Realmuto están atrapados en un punto muerto, dijeron fuentes de la liga», Gelb escribió. «El club ha discutido varias ofertas multianuales con Realmuto, quien continúa explorando el mercado. Una reunión tiene sentido para ambas partes. Esa, aún, es la expectativa. Pero, como Realmuto busca una mejor oferta, los Filis han buscado alternativas comerciales. El regreso de Realmuto no está garantizado».

Relamuto es tres veces All-Star de la MLB, tres veces ganador del premio Silver Slugger y dos veces ganador del premio Gold Glove.