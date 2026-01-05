Los Filis de Filadelfia contratan a Don Mattingly para reforzar el cuerpo técnico

El Filis de Filadelfia han ocupado su puesto vacante en el banquillo. El equipo anunció el X. que han contratado a Don Mattingly para asumir el papel.

Los Filis han contratado a Don Mattingly como entrenador de banca en el cuerpo técnico de las Grandes Ligas. ¡Bienvenido a Filadelfia, Don!

Mattingly, de 64 años, se desempeñó como entrenador de banco para el Azulejos de Toronto en 2023-25. Después de la Serie Mundial, el El Correo de Nueva York Jon Heyman informó que Mattingly seguiría adelante.

Ha sido un secreto a voces que los Filis estaban interesados ​​en traerlo desde que dejó Toronto. Su hijo, Preston, es el director general del club y tiene una larga amistad con el técnico Rob Thomson.

Jim Salisbury de PHLY Sports cita el tweet del informe de Heyman que los Filis estaban explorando la idea de traer al ex manager como entrenador de banca. El presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, confirmó el interés del equipo en Mattingly durante las Reuniones de Invierno.

Dijo a los periodistas, incluyendo la Marcha Lochlahn de El investigador de Filadelfia«No es oficial, pero realmente nos hemos concentrado en hablar con Don y tratar de que eso suceda, y tenemos la esperanza de que así sea».

Don Mattingly se une al cuerpo técnico de los Filis 2026

Con las decisiones de Thomson en su derrota en la NLDS ante los eventuales campeones mundiales Dodgers bajo críticas, un cambio en el cuerpo técnico parecía inevitable. Mattingly reemplaza a Mike Calitri, quien ha sido reasignado como coordinador de campo de la organización. Su hijo, Preston, se desempeña como director general del club.

Mattingly aporta 12 años y 1.839 juegos de experiencia gerencial a la mesa. Pasó cinco temporadas con el Dodgers de Los Ángeles (2012-16) y siete con los Miami Marlins (2016-2022). Esa experiencia debería servir como una ventaja para Thomson, quien está entrando en su sexto año como manager de los Filis.

Mattingly está familiarizado con gran parte del personal de Filadelfia. Trabajó con Thomson y el entrenador de bateo Kevin Long durante su tiempo junto con el Yankees de Nueva York.

«Habiendo conocido a Don durante años y haber trabajado estrechamente con él en Nueva York, sé que su conocimiento del juego y su carácter lo convierten en una gran incorporación a nuestro tremendo cuerpo técnico», dijo Thomson en un comunicado de prensa. citado por rumores comerciales de MLB.

También vale la pena señalar que Mattingly tiene una fuerte relación con Bo Bichette, desde su época como entrenador de banca de los Azulejos. El Los Filis han sido vinculados con el campocorto agente libre. por Heyman.

Expectativas de los Filis para 2026

Los Filis experimentaron un éxito considerable en la postemporada al principio del mandato de Thomson. Asumiendo el cargo de gerente interino en 2022, llevó al club a una carrera de Cenicienta hacia la Serie Mundial. Al año siguiente, estuvieron a un triunfo de repetir como campeones de la Liga Nacional. Pero las salidas anticipadas consecutivas ante equipos de menor clasificación en la serie divisional podrían dejarlo en el banquillo en 2026.

Los Filis tuvieron una racha de tres años con Bryce Harper, Kyle Schwarber, Trea Turner y JT Realmuto. Sin embargo, todo lo que tienen que mostrar es una victoria en la serie de playoffs. Si bien pudieron retener a Schwarber esta temporada baja, no está claro si traerán de regreso a Realmuto.

La expectativa para 2026 es que los Filis ganen la división y lleguen lejos a los playoffs. Su nómina para la próxima temporada se proyecta en $268,5 millones según Cot’s Contracts, con un impuesto de lujo de $301,6 millones. Sólo su rival de división, el Mets de Nueva Yorklleva un número mayor. Con una nómina tan alta, otra salida rápida de los playoffs podría llevar a un cambio de entrenador la próxima temporada baja.