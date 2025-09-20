Los ferrocarriles reducen los precios del agua potable envasada en las estaciones; Tasas revisadas aquí







El Ministerio de Ferrocarriles ha anunciado una revisión en el precio minorista máximo (MRP) de botellas de agua potable empaquetadas bajo la marca ‘Rail Neer`. La decisión de la junta ferroviaria entrará en vigencia a partir del 22 de septiembre.

La nueva estructura de precios revisa el costo de Rs 15 a Rs 14 por botella de un litro de agua y de Rs 10 a Rs 9 para una botella de 500 ml. Estos precios revisados ​​se aplican al agua vendida en las instalaciones y trenes del ferrocarril por los ferrocarriles indios.

Además, el precio minorista máximo para las botellas de agua potable envasadas de catering y turismo ferroviarios de la India (IRCTC)/ferrocarriles también se ha revisado. Ahora, un litro de botella costará Rs 14 en lugar de Rs 14, mientras que el precio de una botella de 500 ml también ha sido cortado por una rupia y se venderá por botella de Rs 9 a partir del 22 de septiembre.





