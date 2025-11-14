Los ferrocarriles deben estar más alerta ahora para vencer a los tramposos







Una inquietante estafa digital se está extendiendo por La red ferroviaria suburbana de MumbaiLea nuestro informe de primera plana ayer. Los pasajeros falsifican billetes de tren móviles editando capturas de pantalla para evadir las tarifas, especialmente en los trenes locales y expresos premium con aire acondicionado. En los últimos dos años, la estafa ha evolucionado desde pases con fotografías toscamente manipulados hasta sofisticadas pantallas de aplicaciones UTS (Sistema de venta de billetes sin reserva) y códigos QR falsificados, exponiendo cómo los estafadores están explotando la tecnología móvil para viajar gratis.

Lo que comenzó a mediados de 2023 con los pasajeros que usaban aplicaciones de edición para alterar los pases de temporada ahora se ha convertido en una red de pases mensuales falsificados, identificaciones falsas y pases de servicio ferroviarios falsos, según nuestro informe. En julio de 2025, los inspectores de billetes de Western Railway habían detectado el primer caso de un virus editado. Captura de pantalla del ticket UTSconfirmando una tendencia creciente. Controles recientes realizados en octubre y noviembre de 2025 han encontrado que varios pasajeros viajan con entradas UTS falsificadas digitalmente, boletos que parecen genuinos pero no pasan la verificación instantánea. Un ejemplo reciente mostró que un pasajero había editado una captura de pantalla para que un boleto pareciera genuino, pero fue atrapado y se presentó una FIR. Desde entonces, WR ha intensificado la verificación en el tren para todos los billetes basados ​​en UTS.

Hemos oído hablar de viajes sin boleto, y este espacio de edición destaca las cifras cuando surgen informes sobre la cantidad de viajeros sin boleto y las multas cobradas tanto en WR como en CR.

Esto es desvergonzado y vergonzoso por parte de los viajeros que cometen este delito. Nos apresuramos a señalar los fallos de los ferrocarriles respecto de los FOB que se encuentran en mal estado, mala iluminación o techos con goteras sobre los andenes. Sin embargo, hay muchos que también son viajeros delincuentes. Es necesario capacitar al personal para eliminar las falsificaciones y Ferrocarriles pero manténgase siempre a la vanguardia de estos fraudes impulsados ​​por la tecnología. Las señales de advertencia en los andenes también pueden ser efectivas como elemento disuasivo o al menos crear conciencia. Atrape a los incautos digitales manteniéndose alerta, Ferrocarriles.





