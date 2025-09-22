Los fanáticos reaccionan al momento viral entre Stephen Curry y Roger Federer

En los deportes, apenas hay caras más reconocibles que Stephen Curry y Roger Federer. Tres años después de retirarse, Federer sigue siendo la cara del deporte para muchos, y él y Curry compartieron un momento durante el enfrentamiento de la Copa Laver del sábado.

Antes de un partido de singles entre Carlos Alcaraz (Team Europe) y Taylor Fritz (Team World), los dos atletas icónicos salieron a la dura cancha en Chase Center para voltear la moneda para ver quién sirve.

Curry volteó la moneda, Alcaraz eligió recibir, pero perdería ante Fritz en sets rectos. Sin embargo, el momento previo al partido entre Federer y Curry robó el espectáculo.

Los fanáticos reaccionan a Curry y Federer

Curry, por supuesto, es el rey del Centro Chase y es quizás el atleta más emblemático del Área de la Bahía (lo siento, Joe Montana). Federer realmente no tiene una conexión de San Francisco, aunque su último partido antes de retirarse en 2022 fue en la Copa Laver.

Las dos superestrellas llamaron mucha atención en línea después de su aparición.

«Dos grandes embajadores para su deporte», dijo un fanático en las redes sociales.

«No esperaba este dúo», publicó otro.

«Estos son los 2 mejores atletas sin esfuerzo de todos los tiempos», agregó un tercero, citando la gracia en la cancha de Federer y Curry. «Respeto universal y fanáticos donde quiera que vayan. Nunca será a nadie como ellos en sus respectivos deportes. Tal talentos únicos».

Por supuesto, no todos estaban como estrellados, ofreciendo observaciones propias.

«Steph Curry se ve muy alto junto a los jugadores que no son de la NBA», bromeó un fanático. Curry tiene 6 pies 2 pulgadas, dos pulgadas más cortas que Fritz, aunque en la mayoría de sus apariciones en Chase Center, es una de las personas más pequeñas de la cancha.

«¿No es agassi genial?» preguntó otro. Andre Agassi, ocho veces ganador de Grand Slam, también estaba en la cancha, aunque no obtuvo el mismo reconocimiento.

Stephen Curry es fanático del tenis

Fuera de la cancha de baloncesto, Curry podría ser mejor conocido por su entusiasmo que rodea al golf, aunque ese no es el único deporte que disfruta. Curry fue visto en Nueva York A principios de septiembre mirando Alcaraz venció a Jannik Sinner En el Abierto de Estados Unidos.

Federer, por otro lado, tiene un punto débil para el baloncesto y citó la magia Orlando de la década de 1990 Por llevarlo a la NBA, aunque, como la mayoría de las estrellas, parece que el Los Angeles Lakers son su equipo favorito.

Después de que Curry termina su ilustre carrera con el Guerreros de Golden StateUno puede esperar encontrarlo en los enlaces más que en la cancha de tenis, aunque con estrellas de alto perfil como Federer compitiendo por pasar tiempo con él, su inminente jubilación estará más ocupada de lo que inicialmente pensó.

La Copa Laver terminará el 21 de septiembre, y después de que Fritz envió a Alcaraz, Team World tuvo una ventaja dominante sobre el equipo de Europa en el último día de competencia.