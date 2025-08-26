Los fanáticos que afirmaron tener hijos de DJ Panda aparecieron, pidiendo ayuda porque fueron abandonados

Yakarta, Viva – Una mujer de Semarang nombrada Sintya Cilla hacer una sorprendente confesión con respecto a su pasado juntos Dj panda. En su conversación en el canal de YouTube para confiar en Denny Sumargo, Sintya afirmó haber establecido una breve cercanía con DJ Panda que condujo al embarazo y al parto.

Sintya dijo que su introducción al DJ ocurrió en octubre de 2024 cuando asistió a un evento musical en Tulungagung, Java Oriental. Afirmó ser un fanático que se aventuró a enviar un mensaje directo (DM) a DJ Panda. Inesperadamente, la comunicación continuó hasta su primera reunión en Solo el 17 de octubre de 2024. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Conocía a Kopan en octubre de 2024, cuando quería actuar en Tulungugung y allí estaba DM y esa era la primera vez, nos acabamos de conocer en solitario y en ese momento estaba limitado a sus fanáticos», dijo Sintya, citada el martes 26 de agosto de 2025.

Según su confesión, la reunión en Solo le hizo acceder a la habitación del hotel DJ Panda antes de aparecer en un evento musical.

«El incidente fue el 18 de octubre, después de eso, subí a su habitación, pero también abrí la habitación porque se le pidió que hiciera una habitación para que descansara. Sin embargo, a mi habitación no se le paga solo prometida», explicó Sintya.

«Cuando me llamaron, abrió la puerta y en ese momento no usó nada, pero solo usó una manta. Al verlo desde cerca, estaba feliz, especialmente él era mi ídolo, pero no pensé mucho y sucedió», continuó.

Después del concierto, Sintya afirmó regresar a su propia habitación mientras esperaba las noticias de DJ Panda. Sin embargo, se sintió ignorado.

«Después de ese incidente, regresé a mi habitación. Allí, esperé la noticia porque Kopan quería informarme. Finalmente regresé a Semarang al día siguiente», dijo.

Hasta finales de noviembre de 2024, Sintya dijo que estaba sorprendido por la menstruación tardía y se sabía que estaba embarazada. Se había reunido nuevamente con DJ Panda en Semarang, pero según él, la actitud del DJ había cambiado drásticamente.

«Yo y Kopan nos habíamos conocido, pero él pensó que era como un extraño. En Semarang no hicimos nada, la relación íntima era solo en solo», explicó Sintya.

Ahora, Sintya dijo que estaba decepcionado porque DJ Panda era considerado no mostrando responsabilidad. De hecho, fue acusado de buscar sensación.

«Solo quiero que Panda sea responsable. Si este niño es la carne y la sangre, probemos con una prueba de ADN», dijo.

Con su coraje apareciendo en el podcast Denny Sumargo, Sintya espera luchar por los derechos de su hijo, que según él ha sido abandonado por el DJ.