Los fanáticos estarán sorprendidos por Malcolm en el reinicio del medio

Frankie Muniz dice el «Malcolm en el medioEl reinicio puede no ser lo que los fanáticos esperan.

Durante una aparición reciente en el «Pesas livianas«Podcast, Muniz dijo que los fanáticos de mucho tiempo pueden estar» sorprendidos «después de ver lo que la familia Wilkerson ha estado haciendo durante sus 20 años de ausencia.

«Creo que la gente se sorprenderá, en cierto sentido, donde están todos y la historia», dijo Muniz. «Es difícil encajar en 20 años de cosas en cuatro episodios de 30 minutos, ¿verdad? Pero creo que la gente estará muy feliz con lo que se les ocurrió».

Muniz sonrió al discutir su regreso a la comedia familiar de los primeros en adelante, describiendo su experiencia disparando el reinicio como «el mejor momento de toda mi vida».

«No estoy exagerando cuando digo filmar este reinicio, como me encantó tanto, mucho más de lo que pensé que podría haberlo hecho», dijo. «Terminamos en mayo, y no he hablado con nadie desde entonces, ¿sabes a qué me refiero? He ido. Solo he estado en casa, creo, durante 12 días desde principios de año. Siempre estoy loco y creo que la próxima semana, voy a tener tiempo. Voy a llegar [to the rest of the cast]. «

El original «Malcolm in the Middle» se ejecutó durante 151 episodios en siete temporadas de 2000 a 2006. El reinicio de cuatro partes ve a Muniz reunida con miembros del elenco originales Bryan CranstonJane Kaczmarek, Christopher Masterson y Justin Berfield.

Erik por Sullivan, quien interpretó al niño Wilkerson más joven, Dewy, no regresó para los nuevos episodios. El papel fue interpretado por Caleb Ellsworth-Clark. Otros nuevos miembros del elenco incluyen Kiana MadeiraAnthony Timpano, Vaughn Murrae y Keeley Karsten.

En una entrevista con People, Cranston dijo que él «Perdido» jugando a Hal Wilkerson y me encantó regresar al mundo de «Malcolm en el medio».

«Han pasado casi 20 años desde que nos despedimos», dijo. «Y es un hombre dulce y adorable. Es un tipo adorable, y fue divertido ver a toda mi familia de nuevo juntos. Fue genial».

La logline oficial para el reinicio dice: «Malcolm y su hija se ven atraídos por el caos de la familia cuando Hal y Lois exigen su presencia para su 40º aniversario de bodas».