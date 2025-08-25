Los fanáticos del cricket tienen que sonreír y soportarlo







La exclusión de Shreyas iyerEl bateador de Mumbai, que se quedó fuera del equipo T20 de la India para la Copa Asia, ha brindado a los amantes del cricket otra oportunidad de tener una oportunidad en el Comité Nacional de Selección encabezado por Ajit Agarkar.

La razón de la omisión de Iyer no fue explicada por el selector principal en la conferencia de medios celebrada la semana pasada en Mumbai. Cuando se le preguntó, Agarkar, según los informes, contrarrestó los medios de comunicación pidiéndoles que nombraran quién podría haber sido abandonado para acomodar a Iyer. No era la mejor manera de lidiar con un problema que inevitablemente se convertiría en un punto de conversación. Seleccionar un equipo nacional en cualquier formato es una tarea poco envidiable. Es aún más confrontante y desafiante cuando se trata de elegir un equipo de India T20, considerando el exceso de talento disponible en estas costas en este formato particular. India está en una situación feliz en la que la fuerza del banco es tan enorme que hace trabajo de selectores aún más duro.

Dicho esto, los selectores han optado por ignorar las actuaciones de los jugadores en su propio torneo: la Premier League india. Iyer anotó 604 carreras en 17 juegos IPL-2025 a un promedio de 50.33. B Sai Sudharsan, quien estuvo en la reciente gira de prueba de Inglaterra, rompió 759 carreras en 15 juegos IPL-2025. Él también se encuentra desaparecido en la lista de la Copa Asia. El jugador de bolos de ritmo Prasidh Krishna, quien reclamó la mayoría de los wickets en el torneo, 25 en 15 partidos para un honor de Cap Purple. Krishna está en el grupo de espera al igual que el bateador Yashasvi Jaiswal.

Los selectores pueden terminar siendo demostrados con la India para ganar el torneo, que se jugará en Dubai y Abu dhabi. Pero estas son de hecho notables piezas de omisión, incluso en un escenario de tu lugar, por favor.





Fuente