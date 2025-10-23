Los fanáticos de Star Wars instan a Disney a salvar la película Kylo Ren de Adam Driver

Los fans de “Star Wars” no están contentos con disney después Adán conductor ejecutivos del estudio revelados Bob Iger y Alan Bergman rechazaron un guión para una película independiente centrada en Kylo Ren/Ben Solo, el personaje que Driver interpretó con gran adoración por parte de críticos y fanáticos en “Star Wars: El despertar de la fuerza”, “El último Jedi” y “El ascenso de Skywalker”. El guión se tituló “La caza de Ben Solo.”

Como reportado por colisionadorUn grupo de fanáticos de “Star Wars” pagó un avión para colocar una pancarta que decía “Salven la caza de Ben Solo” sobre los estudios Walt Disney en Burbank, California. Un reportero del sitio web estuvo en el lugar para el truco viral y tomó fotos de la pancarta que ondea sobre nuestras cabezas.

El conductor reveló al Prensa asociada en una entrevista publicada el 20 de octubre que pasó dos años desarrollando una película independiente de “Star Wars” centrada en Ben Solo junto al director Steven Soderbergh. La película habría tenido lugar después de los acontecimientos de “El ascenso de Skywalker”. Según Driver, Soderbergh trabajó en el guión con su guionista de “Logan Lucky”, Rebecca Blunt, y su colaborador Scott Z. Burns (“Contagion”, “The Informant!”). Driver protagonizó “Logan Lucky” de Soderbergh y “The Report” de Burns.

“Siempre estuve interesado en hacer otro’guerra de las galaxias«, dijo Driver a la AP. «Había estado hablando de hacer otro desde 2021. Kathleen [Kennedy] se había acercado. Siempre dije: ‘Con un gran director y una gran historia, estaría allí en un segundo’. Me encantaba ese personaje y me encantaba interpretarlo”.

A Driver le encantó el guión de “La caza de Ben Solo”, lo calificó como el “estándar” de lo que “debería ser” una película de “Star Wars” y lo comparó con la sensación “hecha a mano y basada en personajes” de “El Imperio Contraataca”. El nominado al Oscar dijo que los ejecutivos de Lucasfilm Kathleen Kennedy, Dave Filoni y Cary Beck respaldaron el proyecto hasta que Disney lo cerró.

«Presentamos el guión a Lucasfilm. Les encantó la idea», recuerda Driver. «Entendieron totalmente nuestro punto de vista y por qué lo estábamos haciendo. Se lo llevamos a Bob Iger y Alan Bergman, y dijeron que no. No veían cómo Ben Solo estaba vivo. Y eso fue todo».

La entrevista de Driver puso nerviosos a los fanáticos de “Star Wars”, no solo porque Ben Solo es un personaje favorito de los fanáticos, sino también porque la franquicia cinematográfica de “Star Wars” ha fracasado a lo largo de los años desde “El ascenso de Skywalker” con muchas películas estancadas, retrasadas o descartadas.

«Realmente disfruté hacer la película en mi cabeza. Lamento que los fans no puedan verla», dijo Soderbergh a la AP sobre «La caza de Ben Solo», y Driver agregó que era «uno de los guiones más geniales en los que he participado».

La franquicia “Star Wars” finalmente regresa a la pantalla grande el próximo año con el lanzamiento de “The Mandalorian and Grogu”, una continuación en pantalla grande de la popular serie de Disney+ “The Mandalorian” que llega a los cines el 22 de mayo. Otra película de “Star Wars”, “Starfighter” dirigida por Shawn Levy y con Ryan Gosling, ahora está en producción y apunta a una fecha de estreno el 28 de mayo de 2027.