Los fanáticos de Ronaldo se hacen a un lado primero, estos son los 3 jugadores más mortíferos según Paolo Maldini

VIVA – Paolo Maldini Ampliamente conocido como uno de los mejores defensores de la historia del fútbol, ​​muchos incluso lo consideran el mejor. Ya sea jugando como lateral izquierdo o central, la leyenda italiana siempre parece dominante, bloqueando el movimiento de los atacantes contrarios y mostrando un fuerte liderazgo en el campo.

Durante sus 25 años defendiendo al AC Milan, Maldini se convirtió en un símbolo de lealtad y clase. Presentó multitud de logros para los rossoneri, incluidos siete títulos de la Serie A y cuatro trofeos de la Liga de Campeones. A lo largo de su carrera, Maldini se encontró cara a cara con los mejores jugadores del mundo, lo que lo convierte en alguien que realmente comprende las cualidades de los futbolistas de primer nivel.

Con este historial, las opiniones de Maldini sobre el fútbol ciertamente tienen un gran peso. En un documental que analiza ronaldo Nazario, citado por All Football, Maldini nombró a los tres mejores jugadores que había visto a lo largo de su carrera. ¿Alguien?

Ronaldo Nazario

No es de extrañar que el nombre de Ronaldo Nazario esté en la lista. El delantero brasileño es conocido como una extraordinaria máquina de hacer goles, con un instinto para marcar goles que parece surgir de forma natural. Dondequiera que juegue, Ronaldo siempre representa una seria amenaza para la defensa rival.

Aunque las lesiones a menudo le molestaban al final de su carrera, la actuación de Ronaldo en su apogeo fue verdaderamente dominante. Su velocidad explosiva combinada con fuerza física lo hace extremadamente difícil de detener. Maldini también reconoció la grandeza de Fenómeno, quien a menudo era su duro oponente en el campo.

Diego Maradona

El próximo nombre es Diego Armando Maradona. La leyenda argentina es considerada la personificación del genio del fútbol. Con el balón en los pies, Maradona fue capaz de crear cosas que parecían imposibles.

Aunque el público británico lo recuerda a menudo por su controvertido gol de la ‘Mano de Dios’ en el Mundial de 1986, no se puede negar la magia de Maradona. Uno de sus mejores momentos fue un espectacular gol en solitario contra Inglaterra, que todavía se recuerda como uno de los goles más bonitos de la historia del fútbol.

Lionel Messi

El último jugador que mencionó Maldini fue Lionel Messi. Aunque nunca se han enfrentado directamente en el campo, Maldini considera que la grandeza de Messi está al más alto nivel. A la estrella argentina a menudo se le considera el mejor futbolista de todos los tiempos.