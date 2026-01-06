Los fanáticos de MU divididos después del despido de Amorim y los rumores de que Messi se mudará a la Premier League

VIVA- La dinámica del fútbol en la primera semana de enero de 2026 sigue presentando sorpresas que sacuden el mundo virtual. Los rumores de transferencia más sensacionales surgieron de Lionel Messi que estaba sorprendentemente vinculado a un plan de préstamos para primera división.

Lea también: Más popular: El City empieza a ser frágil, el Real Madrid no se fortalece con Mbappé



Mientras tanto, el drama del despido Rubén Amorim en Old Trafford provoca un acalorado debate entre los aficionados manchester unido sobre quién es el verdadero «culpable». Del panorama nacional, cita Juan Herdman Como entrenador de la selección de Indonesia, empezó a recibir mucha atención del país vecino, Malasia.

Sin olvidar que las tensiones en la Superliga también aumentaron tras la tarjeta roja de Rafael Struick durante el partido contra el Bhayangkara FC. Lea la reseña de noticias completa más popular Lectores de VIVA Bola durante todo el martes 6 de enero de 2026 en el siguiente resumen:

Lea también: Más popular: Datos sobre el salario de 93 millones de IDR de ART Cristiano Ronaldo, los milagrosos segundos de Anthony Joshua para escapar de la muerte



5. Rumores del mercado de fichajes: se dice que Lionel Messi se mudará a la Premier League

El nombre de Lionel Messi de repente se vincula con el gigante del club de la Premier League. Este tema surgió en medio de la singular situación que vive actualmente Messi con el Inter de Miami, condición que se considera abre una apertura para un inusual escenario de préstamo a corto plazo.

Lea también: Más popular: El salario de John Herdman es superior al de Prabowo, el Real Madrid sin Mbappé



Lionel Messi actualmente defiende al Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, el calendario de competiciones de la liga de Estados Unidos, que entra en parón, significa que el jugador no podrá participar en partidos oficiales durante los próximos meses.

Citando el informe Fichajes, esta situación dio lugar a un discurso alternativo, préstamos temporales a Europa. Se dice que el Liverpool es un club que está considerando esta opción, con un plan de cesión de unos seis meses hasta la segunda mitad de la temporada.

«Es probable que el astro argentino regrese a Europa en la segunda mitad de la temporada», se lee en el informe de Fichajes.

Se considera que este esquema no romperá el vínculo de Messi con el proyecto del Inter Miami. En cambio, el préstamo es limitado y estructurado, lo que le permite a Messi mantenerse en el ritmo del más alto nivel de competencia sin tener que abandonar su compromiso a largo plazo en Estados Unidos.

Leer más aquí

4. Malasia abre su voz ante la nueva era de la selección de Indonesia de la mano de John Herdman

El nombramiento de John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia marca el comienzo de un nuevo capítulo en el fútbol nacional. La figura que una vez llevó a Canadá al Mundial de 2022 llega con una gran reputación y grandes expectativas. Sin embargo, desde el país vecino, Malasia, surgió un foco de atención que recordó a Indonesia que no debía dejarse atrapar por una euforia excesiva.