Los fanáticos de los Yankees reaccionan después de que al bateador le ‘roban’ el premio

El Yankees de Nueva York una vez más no cumplieron con sus expectativas de campeonato o fracaso en la campaña 2025, lo que significa que serán trabajando duro durante la temporada baja cuando se trata de encontrar formas de mejorar su plantilla para la temporada 2026. Y, sin embargo, aunque el equipo no cumplió con las expectativas, varios jugadores realizaron campañas individuales estelares que les valieron algunos premios recientemente.

Con el anuncio reciente de los ganadores del premio Silver Slugger, se reveló que tanto Aaron Judge como Jazz Chisholm Jr. fueron los ganadores de la Liga Americana en sus respectivas posiciones. Sin embargo, los fanáticos de los Yankees se apresuraron a notar que ben arroz no ganó ninguno de los premios, lo que rápidamente provocó la ira en las redes sociales.

Los fanáticos de los Yankees no están contentos con el desaire del Bate de Plata de Ben Rice

No solo dos jugadores de los Yankees ganaron el premio Silver Slugger, sino que el equipo también recibió el premio Silver Slugger Team. Los bateadores de Nueva York pasaron toda la temporada aplastando al pitcheo contrario, ya que tenían siete jugadores que conectaron más de 20 jonrones, y otro (Anthony Volpe) estuvo a sólo uno de alcanzar la marca de 20 jonrones.

Un tipo que formaba parte de ese grupo era Ben Rice. En su primera temporada completa en las mayores, Rice bateó .255 con 26 jonrones y 65 carreras impulsadas, y rápidamente demostró ser una pieza clave del futuro del equipo. En 2025, Rice pasó un tiempo jugando en la primera base, el receptor y el bateador designado, lo que significa que calificó para la posición de utilidad en la votación del Silver Slugger.

Rice terminó siendo derrotada por Zach McKinstry del Tigres de DetroitY de todos los resultados, este puede ser el más controvertido del grupo. Si bien McKinstry tuvo una temporada sólida, sus números (.259 BA, 12 HR, 49 RBI, 19 SB, .771 OPS) realmente no se comparan con los de Rice. Como resultado, los fanáticos acudieron en masa a las redes sociales después del desaire de Rice a expresar su disgusto con la victoria de McKinstry.

Zach McKinstry se lleva a casa el utilitario Silver Slugger. Así es como se alineó contra Ben Rice: HR: Arroz R: Arroz RBI: Arroz BB%: Arroz K%: Arroz ISO: Arroz AVG: McKinstry (por .004) OBP: Arroz SLG: Arroz OPS: Arroz wOBA: Arroz xwOBA: Arroz wRC+: Arroz Robo total.

Que Ben Rice no gane el UTL Silver Slugger es legítimamente atroz

¿Realmente creo que Ben Rice es un jugador utilitario? No, no lo hago. Pero fue nominado en esa categoría. Quizás Maikel García también se lo merecía. Definitivamente hace más que McKinstry. https://t.co/3omwfoaaqP – Salón de lo bastante bueno de la MLB (@hallofgoodpod) 8 de noviembre de 2025

¿Ben Rice debería haber ganado el premio Silver Slugger sobre Zach McKinstry?

Al comparar los números de Rice y McKinstry en el plato, es difícil justificar que la joven estrella de los Yankees pierda este premio. Rice era simplemente el mejor bateador en todos los aspectos, y si bien puede que no sea un jugador tan utilitario como lo es McKinstry, al final del día, los requisitos para ser un jugador utilitario son bastante indulgentes hoy en día. Al ignorar los posibles requisitos de posición, queda claro que Rice tuvo una mejor temporada en el plato que McKinstry.

Sin embargo, no se puede hacer mucho para cambiar el resultado, y si Rice continúa mejorando, seguramente agregará un Bate de Plata a su vitrina de trofeos antes de que termine su carrera. La principal preocupación de Nueva York será encontrar una manera de mejorar su plantilla después de una decepcionante campaña en 2025, y después de su buena temporada, Rice demostró ser una pieza clave de los planes futuros del equipo. Al final del día, eso es más importante que ganar un premio Silver Slugger.