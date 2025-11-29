Los fanáticos de los Ravens se vuelven contra Lamar Jackson después de la derrota y flotan el regreso de Joe Flacco

Getty

Se suponía que el partido de Acción de Gracias en el M&T Bank Stadium sería una celebración para Lamar Jackson y el Cuervos de Baltimorecomo joe madriguera Regresó a Cincinnati después de nueve semanas al margen. En cambio, se convirtió en el último punto álgido de una creciente frustración entre los fanáticos cuando Baltimore cayó 32-14 ante el Bengals de Cincinnati y Jackson tuvo que luchar durante una de las actuaciones más duras de su carrera.

Jackson cometió tres pérdidas de balón por primera vez en cuatro años, terminando la noche con un balón suelto, una intercepción, tiros fallidos y avances estancados a pesar de enfrentarse a una de las defensivas peor clasificadas de la liga. La derrota rompió el impulso de Baltimore y provocó un pánico total en algunos fanáticos en las redes sociales, incluso planteando una sorprendente opción de reemplazo.

«Simplemente tengo que jugar consistentemente», dijo Jackson a los periodistas después del partido. «No puedo tener pérdidas de balón, especialmente en ningún juego, no sólo en este juego, sino en cualquier juego, no puedo tener pérdidas de balón».

Los fanáticos piden cambios y comparan a Jackson con Joe Flacco

La derrota tuvo muchas culpas para todos: Baltimore cometió cinco pérdidas de balón en total, incluyendo Isaías probable perder el balón en la línea de gol y flores zay perder la posesión y anular un touchdown. Pero la conversación rápidamente giró hacia la actuación de Jackson y si el dos veces NFL MVP podría estar cayendo en una depresión más profunda.

En X, anteriormente Twitter, El reportero de la NFL Ari Meirov escribió: «Lamar no se parece a Lamar durante 3 semanas seguidas. Estoy esperando a que cambie y simplemente no está sucediendo».

Antes agregando sus estadísticas“#Ravens QB Lamar Jackson en sus últimos tres juegos: – 0 TD – 3 INT – 2 balones sueltos perdidos – 8 capturas”.

Los fanáticos comenzaron a cuestionar si Baltimore necesita una reorganización importante en los comentarios. Una publicación particularmente viral incluso sugirió que los Ravens deberían «hacer lo más divertido que jamás haya existido» y traer de vuelta ex franquicia QB Joe Flacco.

@MisDeportesActualización Baltimore tiene una gran oportunidad de hacer la cosa más divertida jamás vista

«Los Ravens necesitan una renovación importante. Harbaugh necesita irse», escribió un fanático.

Otro añadió: “Realmente son una versión más talentosa del Jets de Nueva York.”

Otros dieron un paso al frente para defender a Jackson: “Mi CABRA simplemente se lo está tomando con calma con el resto de la liga”, insistió un fanático. Otro dijo: “Claramente no es él mismo. apagado esa herida que tuvo”.

Jackson ha promediado menos de cinco intentos terrestres por partido en noviembre, un importante alejamiento de su identidad de doble amenaza, lo que ha llevado a una mayor presión y a una tasa de despidos, la más alta de su carrera, por Datos de NFL.com.

Por qué el nombre de Joe Flacco vuelve a ser tendencia

El flaco La charla no surgió de la nada. Con Burrow recuperándose a principios de esta temporada, los Bengals negociaron con el marrones de cleveland traer al ex Jugador Más Valioso del Super Bowl después de que Jake Browning tuviera problemas. Flacco estabilizó inmediatamente la ofensiva de Cincinnati, incluyendo un día de pases contra los Cincinnati Bengals, el mayor de su carrera. Osos de chicago y una victoria sobre Aaron Rodgers en “Thursday Night Football”.

Incluso después del regreso de Burrow, Flacco siguió agradecido por la oportunidad.

“Como competidor, siempre quieres estar en el campo”, dijo Flacco. «Esto es para lo que vivo: salir a ese campo y jugar al fútbol».

También reveló que espera regresar en 2026, contando Ben bebé de ESPN: «Espero que esto refuerce en la mente de alguien que puedo hacerlo. Todavía quiero hacerlo».

Para algunos fanáticos, esa experiencia (y la historia de Flacco en Baltimore) hicieron que la comparación fuera inevitable.

Sus compañeros de equipo (y Lamar Jackson) todavía creen en Lamar Jackson

No todo el mundo está haciendo sonar la alarma. El profundo Kyle Hamilton defendió a Jackson después de la derrota y minimizó las pérdidas de balón.

«Incluso LeBron tuvo una mala noche», dijo Hamilton, vía Jamison Hensley de ESPN.

El propio Jackson sigue confiando en que la crisis pasará.

«Solo sé yo. Solo sé Lamar», dijo, vía Hensley. «Sólo tengo que jugar consistentemente.»

El próximo partido de los Baltimore Ravens (y de Lamar Jackson) será en casa contra su rival de la AFC Norte, el Acereros de Pittsburghel domingo 7 de diciembre de 2025 a la 1:00 p. m. EST